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Hayat

YouTube'da gençler kilo ve fitnessla ilgili videolarla daha az karşılaşacak

YouTube, uzmanların bu tür içeriklerin tekrar tekrar izlenmesi halinde zararlı olabileceği konusunda uyarmasının ardından, gençlere vücut ağırlıklarını veya fiziksel özellikleri idealize eden videolar önermeyi bırakacağını duyurdu.

11:40 - 5/09/2024 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Platform, 13 ila 17 yaş arası çocukların bu tür videoları izlemesine izin vermeye devam edecek ancak söz konusu içeriklerin önerilmesini kısıtlayacak.


YouTube, bu tür içeriğin kurallarını ihlal etmediğini ancak tekrar tekrar izlenmesinin bazı kullanıcıların sağlığını etkileyebileceğini bildirdi.


Gençlerin kendilerine dair olumsuz düşüncelere kapılmasına yol açabileceğine dikkat çekildi

YouTube'un küresel sağlık başkanı Dr. Garth Graham, idealize edilmiş standartları yansıtan içeriklerin tekrar tekrar izlenmesinin, gençlerin kendilerine dair olumsuz düşüncelere kapılmasına yol açabileceğine dikkat çekti.


YouTube danışmanı Allison Briscoe-Smith de bu yönde içeriklerin sorun oluşturabileceğini ve gençlerin kendilerini nasıl gördüklerini etkileyebileceğini ifade etti.


#YouTube
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#Video
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