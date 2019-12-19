YouTube'un keyfi uygulamaları karşısında BTK sessiz

14 Aralık 2019 tarihi itibariyle TVNET canlı yayınını karartan YouTube, Türkiye'nin en büyük medya gruplarından biri olan Albayrak Medya Grubu'na karşı aldığı kararla ilgili ortaya bir gerekçe sunmadı.

TVNET yetkililerin iletişime geçtiği sosyal medya platformunun temsilcileri gönderdikleri resmi e-postada "Elimizde videonun spesifik olarak hangi görüntü ya da yayından ötürü ihtar aldığı bilgisi yok" ifadelerine yer verdi.

HAYAT YouTube'dan TVNET'e sansür: Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike

Milli yayınlar sansürleniyor

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikat görüntülerini sansürleyen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün talebi doğrultusunda videoları yayından kaldıran, İsrail'in işgal bölgelerinde estirdiği teröre dair videoları engelleyen, şehit hikayelerini konu alan videoları 'şiddet içerikli' olduğu gerekçesiyle reklama çıkarmaya YouTube'un keyfi uygulamaları ilk değil.

BTK olan biteni izliyor

Kendi normları çerçevesinde keyfi uygulamalarla gündeme gelen şirketin, özgür basına yönelik sansürleriyle ilgili BTK tepkisiz kaldı. "Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla" kurulan kurumun, konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Türkiye dış kaynakları saldırılara açık

BTK eski Başkanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı son paylaşımda 'google servislerindeki aksaklığa' dikkat çekerek 'verilerin Türkiye'de depolanması' konusunun önemine vurgu yaptı.

Bakanımız @Mcahidturhan başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdik.Operatörlerle yaptığımız canlı bağlantıda, Google servislerindeki global sorunun ülkemiz için ortadan kalktığını teyit ettik.Verimizin ülkemizde kalması hayati bir konu, bunu bir kez daha gördük. pic.twitter.com/wKWxbJ0bgR

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) December 19, 2019

BTK ve RTÜK kuralları çerçevesinde yayın hayatını sürdüren TVNET'e yönelik sansür, Türkiye'nin dış kaynaklı saldırılara açıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.