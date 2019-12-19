Hayat YouTubeun keyfi uygulamaları karşısında BTK sessiz
TELEVİZYON

YouTube'un keyfi uygulamaları karşısında BTK sessiz

'Özgürlük' adı altında terör propagandasına, pedofili içeriklerine ve türlü skandala aracılık eden YouTube, keyfi uygulamalarıyla tepki topluyor. Son olarak TVNET'in canlı yayınını durduran şirketin, özgür basın ve yayıncılığa sansürü karşısında BTK sessizliğini koruyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YouTube
YouTube

14 Aralık 2019 tarihi itibariyle TVNET canlı yayınını karartan YouTube, Türkiye'nin en büyük medya gruplarından biri olan Albayrak Medya Grubu'na karşı aldığı kararla ilgili ortaya bir gerekçe sunmadı.

  • TVNET yetkililerin iletişime geçtiği sosyal medya platformunun temsilcileri gönderdikleri resmi e-postada "Elimizde videonun spesifik olarak hangi görüntü ya da yayından ötürü ihtar aldığı bilgisi yok" ifadelerine yer verdi.

YouTube'dan TVNET'e sansür: Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike
HAYAT
YouTube'dan TVNET'e sansür: Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike

Milli yayınlar sansürleniyor

Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikat görüntülerini sansürleyen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün talebi doğrultusunda videoları yayından kaldıran, İsrail'in işgal bölgelerinde estirdiği teröre dair videoları engelleyen, şehit hikayelerini konu alan videoları 'şiddet içerikli' olduğu gerekçesiyle reklama çıkarmaya YouTube'un keyfi uygulamaları ilk değil.

BTK olan biteni izliyor

Kendi normları çerçevesinde keyfi uygulamalarla gündeme gelen şirketin, özgür basına yönelik sansürleriyle ilgili BTK tepkisiz kaldı. "Telekomünikasyon sektörünü düzenleme ve denetleme fonksiyonunun bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla" kurulan kurumun, konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu.

Türkiye dış kaynakları saldırılara açık

BTK eski Başkanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı son paylaşımda 'google servislerindeki aksaklığa' dikkat çekerek 'verilerin Türkiye'de depolanması' konusunun önemine vurgu yaptı.

BTK ve RTÜK kuralları çerçevesinde yayın hayatını sürdüren TVNET'e yönelik sansür, Türkiye'nin dış kaynaklı saldırılara açıklığını bir kez daha gözler önüne serdi.

YouTube'dan TVNET'e sansür: Canlı yayını neden engellediklerini bilmiyorlar
OYNAT 09:54
YouTube'dan TVNET'e sansür: Canlı yayını neden engellediklerini bilmiyorlar
Dünyanın en yaygın sosyal medya platformlarından YouTube, bağımsız medya yayıncılığını engelleyen bir adım atarak TVNET canlı yayınını engelledi. YouTube temsilcileri TVNET yetkililerine, engellemenin spesifik olarak hangi görüntü ya da yayından ötürü olduğunu bilmediklerini açıkladı. Adeta kendi hukuk sistemini oluşturan YouTube, özgür basın ve yayıncılık açısından geleceğe dair soru işaretlerini de beraberine getiriyor.


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