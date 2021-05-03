Yüksek fiyat sıfır hizmet

Şikâyet kaydı oluşturan Duygu isimli bir başka vatandaş, da kendisine ulaşılan ürünün kurulumu için ürün başı 200 TL ücret istendiğini iddia etti.

Alman markası Miele, özellikle son dönemde ürün teslimatlarında yaşattığı sıkıntılar nedeniyle mağdur ediyor. Yeni evlenen çiftlerin ürünlerini zamanında ulaştırmayan şirket, ürün teslimatı için verilen tarihleri de sürekli ileri atıyor. Miele’den ürün alan vatandaşlar özellikle bozuk çıkan veya bozulan ürünlerle ilgili karşılarında hiçbir muhatap bulamamaktan da şikâyetçi. Müşteriler, ciddi paralara ürün satışı yapan firmanın teknik destek konusunda da yardımcı olmadığını iddia ediyor. Özellikle son dönemde sikayetvar.com üzerinden bu konuya ilişkin çok fazla şikâyet kaydı alınırken, Miele müşterilerine makul bir açıklama da yapmıyor.

DÖNECEĞİM DEDİLER, DÖNMEDİLER!

Şikayetvar.com üzerinden Miele’nin ürün teslimatı yapmadığına ilişkin şikâyet kaydı oluşturan Fırat isimli bir vatandaş, “Miele Türkiye’den internetten 2-2,5 ay önce aldığım bulaşık makinesi önce ‘Mart ayının 3’üncü haftası elinizde olur, stokta yok’ denildi. Devamında Mart ayı sonu gibi ürün gelmedi ve üstelik bilgi verilmedi. Telefon açtığımda Miele Türkiye yetkilisi, ‘lojistik ile görüşüp döneceğim’ dedi ama dönüş yapmadı. Tekrar aradım. ‘Ürün stokta yok. Ay ortası veya sonu gibi gelebilir’ diye yuvarlak konuşuyorlar. Ürünün parasını ödedim. Ürün yok. Ne zaman geleceği belli değil. İlgilenen, bilgi veren yok. Miele adı gerçekten büyük ama Türkiye distribütörü çok ciddiyetsiz. Kesinlikle kurumsal bir firma gibi çalışmıyorlar. Gerekli tüm yasal işlemleri başlatacağım” dedi.

PARAMIZLA REZİL OLDUK

Birkaç gün sonra firmaya bir mesaj daha attığını anlatan kullanıcı, “Evet paramızı verip aldığımız ve 3 aydır teslim etmedikleri ürün hakkında ne telefonla ne de buradan iletişime geçip ‘şu gün gelecektir’ diye iletişime geçme tenezzülünde bile bulunmadılar. Miele Türkiye kesinlikle uzak durulması gereken bir firma. Paranız ile rezil olma durumunun tam karşılığını yaşatıyor size” ifadelerini kullandı. İlgili müşterinin bıraktığı şikâyet mesajına Miele, 3 hafta sonra şu cevabı verdi: “Değerli müşterimiz, firmamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Talebinizle ilgili sizinle en kısa süre içerisinde mail ya da telefon yoluyla iletişime geçeceğiz. Her türlü talep, öneri ve şikâyetiniz için 444 11 22 numaralı müşteri hizmetlerimizden ve info@miele-tr.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.”

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AYLARCA CEVAP BEKLEDİLER

İsminin yer almasını istemeyen bir başka Miele mağduru, “Düğün sürecimizde tüm beyaz eşyalarımızı Miele’den aldık. Ürünler 198 bin TL gibi ciddi bir miktar tuttu. Ödememizin yüzde 25’ini ürün siparişinde, 30 gün sonra diğer yüzde 25’ini peşin ödeme, kalan yüzde 50’lik bakiyeyi de sevk öncesi yapmak üzere anlaştık. 22 Temmuz 2020 tarihinde ön ödemeyi gerçekleştirdik. 8-10 hafta arasında ürünlerin teslim edileceği söylendi. 2021 yılının kasım ayının son günlerine kadar Miele bize ürünlerimizi teslim etmedi. Etmediği gibi yazılı olarak bir teslimat tarihi de vermedi. Sipariş tarihinin üstünden aylar geçtikten sonra gümrükte ve ithalat süreçleriyle ilgili sıkıntıları gerekçe gösterdiler. Ürünler teslim edildikten sonra da bir ürünle ilgili sorun yaşadık. Gelen ürünlerden biri arızalı çıktı. Bu kez de gereken özeni gösterip ürünle ilgilenmediler. Biz son 1 yılda gerçekten mağduriyet yaşadık” ifadelerini kullandı.

PARASINI ÖDEDİK, KULLANAMIYORUZ

Ayşe isimli bir başka vatandaş ise, “Çayyolu Beytepe Oficcium Miele mağazasından 05.10.2020 tarihinde buzdolabı ve derin dondurucu aldım. Maksimum 40 gün içerisinde teslimatı yapmayı taahhüt ettiler. Buzdolabının teslimatı gerçekleşti fakat 90 gün geçmesine rağmen ve lakayt hizmet yaklaşımıyla ne Türkiye Miele ne de Beytepe Miele satışın arkasında durmamakta. Parasını ödediğim derin dondurucuyu kullanamamaktayım. Parasını ödediğiniz ürünü kullanamıyorsunuz” dedi.