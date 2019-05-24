Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Yüksek gerilim hattı az kalsın canından ediyordu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
GENEL SAĞLIK

​Yüksek gerilim hattı az kalsın canından ediyordu

Yüksek gerilim hattı az kalsın canından ediyordu

Iğdır’dan Erzurum’a hayvanları otlatmak için göç eden 13 yaşındaki Yusuf Akdemir elindeki sopanın yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapılması sonucu iki ayağı, kolları ile vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Yusuf Akdemir'in tedavisi devam ediyor.
Yusuf Akdemir'in tedavisi devam ediyor.

Iğdır'da, hayvancılıkla uğraşan Seyat Akdemir, oğlu Yusuf Akdemir ile çobanlık yapmak için Erzurum'un Horasan ilçesindeki Yaylacık Mahallesi'ne küçükbaş hayvanlarıyla geldi. Merada hayvanların otladığı esnada Yusuf Akdemir, elindeki sopayı yüksek gerilim hattına temas ettirince akıma kapılarak yaralandı. Akdemir'i olay sonrası yol kenarına indiren baba Seyat Akdemir, ambulansa ulaşmak için bir taksi yardımıyla Horasan'a ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Akdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir anda elektrik akımına kapılınca korktuğunu ifade eden Akdemir, “Hayvanları otlatmaya gidiyorduk. Tel aşağı düşmüştü bir anda sopayı dokundurunca elektrik çarptı. O ara ambulansı bekleyemedik. Bir taksi ile Horasan'a gittik daha sonra bu hastaneye getirdiler. Elektrik bir anda çarpınca çok korktum canım yandı, kollarım acıdı” şeklinde konuştu.

İstifa edecek

İstifa edecek

İngiltere Başbakanı May, tarih verip kararını açıkladı.
Tersane kurulursaistihdam rekoru kırılır

Tersane kurulursa
istihdam rekoru kırılır

Akdeniz'de tersane kararı denizcilik sektörünü heyecanlandırdı.
Dehşetin ardından ilk açıklama

Dehşetin ardından ilk açıklama

​Evinde soyguncuların darp ettiği ünlü iş adamı ve eşi konuştu.
İstanbul Boğazı'nı görenler şaşırdı

İstanbul Boğazı'nı görenler şaşırdı

​Etkili olan yağışın ardından Boğaz'ın rengi değişti.
100 metreye ulaştı

100 metreye ulaştı

​Dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak.
İdamları durdurun

İdamları durdurun

​Suudi Arabistan, 3 vaizi ramazandan sonra idam edecek.
Bombalasalar da vazgeçmeyecek

Bombalasalar da vazgeçmeyecek

​Ruhani, ABD baskısına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Mescid-i Aksa<br>itikafa açıldı

Mescid-i Aksa
itikafa açıldı

Bayramın ilk gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​1,5 milyon TL ödülle aranan terörist yakalandı.
Galatasaray'da <br>büyük değişim

Galatasaray'da
büyük değişim

​2 transfer şimdiden bitti, 4 oyuncu gidiyor.
Adil değil

Adil değil

​Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklama.
Erdoğan'a <br>ihtiyaçları var

Erdoğan'a
ihtiyaçları var

​İsveç'te Erdoğan karşıtı kampanyaya tepki.
Bayram<br>öncesi yatırılacak

Bayram
öncesi yatırılacak

​İşsizlik maaşlarının ne zaman ödeneceği belli oldu.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı.
Ödemeler<br>bugün başlıyor

Ödemeler
bugün başlıyor

254 bin çiftçinin hesabına tek seferde yatırılacak.
15 metrede <br>son anda asılı kaldı

15 metrede
son anda asılı kaldı

​İnanılmaz olayda şoförü görenler şaşkınlık yaşadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.