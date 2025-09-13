Yeni Şafak
Yüksekova’da iş kazası: 25 yaşındaki operatör hayatını kaybetti

Yüksekova’da iş kazası: 25 yaşındaki operatör hayatını kaybetti

14:1913/09/2025, Cumartesi
IHA
Operatör yaşamını yitirdi.
Operatör yaşamını yitirdi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iş kazasında 25 yaşındaki genç kepçe operatörü Servet Arslan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki bir kum şantiyesinde meydana geldi. İddialara göre genç operatör Servet Arslan, kepçesinin rutin bakımını yaptığı sırada şantiyede bulunan bir kamyonun geri geri hareket etmesiyle kepçe ile kamyon arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralıya yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Servet Arslan’ın otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

