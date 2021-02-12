Yulaf Ezmesi Diyeti: Yulaf Lapası Tarifleri ve Daha Fazlası

Yulaf ezmesi diyeti öncelikle sadece zayıflama amaçlı uygulanmaz, sağlık açısından faydaları çok güçlü olan bir beslenme şeklidir. Yulaflı beslenme programı, bol lif içermesi sebebiyle besleyiciliği yüksek ve sağlıklıdır. Doyurucu ve tokluk hissi yüksek bir ürün olan yulaf; bir detoks değil, beslenme tipidir. Birçok farklı versiyonu olan yulaf diyeti ortak genel hatlar çerçevesinde yapılır. Bu hatlar şu şekildedir:

Diyet programı 3 ana ve 3 ara öğün içerir. Akşam yemeğinden sonra da bir ara öğün içermesi sebebiyle uygulayan kişinin tok uyumasını sağlar.

Diyetin ilk 2 günü her ana öğüne bir miktar yulaf eklenir. Diğer günlerinde ise gün içerisinde tüketilecek 2 ana öğünde yulaf yer alır. Böylelikle vücudun karbonhidrat ihtiyacı tam tahıldan karşılanır. Protein ve yağ ihtiyacı ise ara öğünler ve genelde akşam yemeği ile sağlanır.

Bol su tüketimi tavsiye edilir. Vücuda alınan her bir bardak su, bir miktar ödem attırır. Bu nedenle su, kilo verme aşamasında oldukça önemli yer tutar.

Haftanın 3 günü egzersiz veya arttırılmış hareket rutini uygulanır.

Yulaflı diyetler, tatlı tüketimini sınırlı bir şekilde serbest kılar. Şekersiz tatlılar veya şeker içeren meyveler porsiyonları ölçülü olduğu sürece ara öğünlere eklenebilir.

6-7 gün arası uygulanır ve ardından ara verilip sonuçlar gözlenir.

Yulaf Diyeti Faydaları Nelerdir?

Yulaf içerdiği bol miktarda lif ile tam bir sağlık deposudur. Bu nedenle farklı diyet programlarında da sıkça yer alır. Sağlıklı beslenme rutini için ölçülü olarak tüketilmesi uzmanların tavsiyesidir. Genel olarak yulaf diyeti faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Uzun süreli tokluk sağlar.

Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Mide ve bağırsak sorunlarını önlemede etkili bir besindir.

Sindirim sisteminin işini kolaylaştırır ve sindirimi hızlandırır.

Kabızlık, şişkinlik veya hazımsızlık gibi kilo vermeye engel olan rahatsızlıkları giderir.

Kan şekerini dengede tutması bilinen bir diğer faydasıdır.

Diyabet, kolesterol, kalp ve damar hastalıkları ile kolon kanseri gibi çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Vücuda doğru bir şekilde enerji sağlar.

Stres gibi duygu durum bozuklarını azaltır.

Yulaf Diyeti ile Zayıflamak Mümkün Mü?

Yulaf tek başına yüksek tok tutuculuğu sayesinde kişinin daha az yemek yemesini sağlar. Bu nedenle yulaflı beslenme programları etkili ve kalıcı bir şekilde kilo vermeyi sağlar.

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Yulaf diyeti zayıflama oranı , doğru gıdalarla tamamlanmış bir yulaflı beslenme şekliyle bir haftada ortalama 5 kilo kadardır. Bu 5 kilo için diyet programı içerisinde su önemli bir rol üstlenir.

Pişmiş Yulaf Kaç Kaloridir?

Yulaf diyeti, yulafın yüksek kaloriye sahip olan bir besin olması sebebiyle diyet yapacak kişilerin kafasını karıştırır. Diyet programı seçilerken, diyetin hem etkili hem de sağlıklı olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Yulaf içerdiği besinler sebebiyle diyet programlarına sıklıkla eklenir. Bu nedenle yulafın kalorisini düşürmek için pişirilmesi tavsiye edilir.

Çiğ ve pişmiş yulaf kalorisi şu şekildedir:

Çiğ yulaf: 351kcal/100gr

Pişmiş yulaf: 71 kcal/100gr

Yulaf Diyeti Örnek Liste

Yulaflı beslenme programları birçok farklı versiyona sahiptir. En bilinen yulaf diyeti örnek listesi şu şekilde oluşturulmuştur:

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Kahvaltı:

Yarım su bardağı yağsız süt içerisine; yarım su bardağı yulaf ezmesi, 1 çorba kaşığı kuru üzüm, yarım çay kaşığı tarçın

Yanında 1 bardak şekersiz çay, bitki çayı veya kahve

Ara öğün:

Yarım fincan yaban mersini

Öğle yemeği:

Yarım su bardağı yağsız yoğurt içerisine; yarım su bardağı yulaf ezmesi ve bir adet muz

Ara öğün:

Yarım fincan kadar brokoli veya brokoliye kalori değeri olarak eş haşlanmış sebze

Akşam yemeği:

1 parça ızgara tavuk göğsü

Mevsim yeşilliklerinden hazırlanmış yağsız ve tuzsuz salata

Yarım su bardağı yulaf ezmesi

Ara öğün:

Şekersiz puding veya jöle.

Yulaf Lapası Tarifi

Yulaf çiğ ve sade olarak tüketildiğinde diğer besinlere oranla daha keyifsiz bir yeme hissi verir. Yulaf diyeti içerisinde kullanılacak yulafın pişirilmesi tüketimini kolaylaştırır.

Yulafı lezzeti hale getirmek için çeşitli meyvelerle karıştırmak yeterlidir. Örnek yulaf yemeği tarifi şu şekildedir:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf

1 çay bardağı yağsız süt

1 küçük boy muz, yarım kivi ve 4 adet çilek

1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

Süt, yulaf ve ezilmiş muz bir tava içerisine alınır. Kısık ateşte sürekli olarak karıştırılarak kıvam alması sağlanır.

Lapa kıvamına geldikten sonra ocaktan alınır. Üzerine kivi ve çilek doğranır.

Bal ile tatlandırılır ve görseli güzelleştirilir.

Sonuç olarak

Yulaf ezmesi, herhangi bir sağlıklı diyete dahil etmek için etkilidir. Kalp sağlığınızı ve genel sağlığınızı iyileştirecektir. Düzgün yapılırsa, yulaf ezmesi diyeti kilo vermenin etkili bir yolu olabilir.

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