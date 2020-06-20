Yürek ısıtan fotoğraf: Yaşlı kadının yardımına koşan jandarma gönülleri fethetti

K-Pop'ta tehlike büyüyor: Art arda gelen dört ölüm

Güney Kore'de popülerleşerek kısa sürede tüm dünya gençlerini etkisine alan K-Pop müzik sektörünün yıldız isimleri birer birer hayatını kaybediyor. 4 Güney Koreli şarkıcının 30 yaşına gelmeden art arda ölmesiyle yaşamları merak konusu oldu. Gençleri aileden uzaklaştırıp cinsiyetsiz bir hayata yönlendiren K-Pop yıldızları nasıl yaşıyor? Sosyal medyada başlatılan 'K-Pop yasaklansın' tartışmasında neler oluyor? Gelin birlikte inceleyelim.