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Hayat Yürek ısıtan fotoğraf Yaşlı kadının yardımına koşan jandarma gönülleri fethetti
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Yürek ısıtan fotoğraf: Yaşlı kadının yardımına koşan jandarma gönülleri fethetti

Artvin'de ot dolu sepeti sırtında taşıyan yaşlı kadını görünce yardım yardım eden jandarma personeli takdir topladı.

Haber Merkezi AA
Jandarmanın hareketi büyük takdir topladı.
Jandarmanın hareketi büyük takdir topladı.

Yusufeli ilçesine bağlı Altıparmak köyünde rutin devriye faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, bahçesinden biçtiği otları yüklediği sepetini sırtında taşıyarak evine doğru yürüyen 76 yaşındaki Fatma Zehra Karahan ile karşılaştı.

Ekipte görevli jandarma, Karahan'dan aldığı sepeti sırtına takarak kadının aynı bölgedeki evine kadar taşıdı. Karahan, jandarmalara yardımı için teşekkür etti.

  • Öte yandan, trafik polisleri Hasanağa Mahallesi'nde el arabasıyla bahçesine yük taşırken zorlandığını fark ettikleri 65 yaşındaki Mehmet Demirci'ye yardım etti. Bir trafik polisi, el arabasını Demirci'nin bahçesine kadar ulaştırdı.
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