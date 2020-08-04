Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan milletimiz, bu yıl geçen seneye nazaran yüzde 69,5 artışla 74 bin 200 hisse kurban vekaletini yurt içinde 430 il ve ilçede ihtiyaç sahipleriyle birlikte salgın nedeniyle zor durumda kalan, işini kaybeden, kepenk kapatan ülkemiz insanlarına dağıtılması için Vakfımıza emanet etmiştir.

Necip Milletimizin bizlere emanet ettiği 483.111 hisse yurt dışı kurban vekaleti ile birlikte 2020 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 557 bin 311 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış bulunuyoruz.

Yurt içi kurban bağışlarında büyük artış yaşandı.



Tarih boyunca hep mazlumun yanında yer alan vefakar milletimiz, bugün de mazlumun, mağdurun, muhtacın yanında yer almaya devam ediyor. Kurulduğu günden beri milletimizin sarsılmaz güvenine mazhar olan Türkiye Diyanet Vakfı, bu yılda vatandaşlarımızın büyük teveccühüyle dünyanın dört bir yanına milletimizin iyilik elini götürdü.

Vakfımıza emanet edilen kurbanlar ülkemizde 430 il ve ilçede yurt dışında 74 ülkenin 308 bölgesinde görevli ve gönüllülerimizin nezaretinde, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle hijyenik şartlarda kesildi.

Yurt içi kurban bağışlarında büyük artış yaşandı.

Büyük bir titizlikle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilen kurban etlerini, dualarında Türkiye olan, yolumuzu umutla bekleyen mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dünyanın zorluklarına ve zulümlerine gözlerini kapatmadan her canlıya el uzatmanın gayreti içerisindeyiz.

Yurt içi kurban bağışlarında büyük artış yaşandı.

İnsanlığın şefkat ve merhamete her zamankinden daha fazla muhtaç olduğu bu dönemde Kurban Bayramı sevincini sadece ülkemizde değil, mazlum ve mağdur coğrafyalara da taşıdık. Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran Kurban ibadeti sayesinde Yemen’den Bangladeş’e, Moğolistan’dan Haiti’ye kadar ayrı coğrafyalarda arı dilleri konuşup ayrı hayatları yaşıyor olsak da hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize hayırsever halkımızın yardım elini uzattık.

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Allah’ın yarattığı her bir canlı, O’nun emanetidir. Milletimizin bağışlarıyla emanete sahip çıkıp dünyanın dört bir yanında kardeşlik köprüleri kurduk.

Yurt içi kurban bağışlarında büyük artış yaşandı.

Vekalet alınmasından kesilip dağıtılmasına kadar her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz kurbanları, ülkemizde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu bölgelerdeki başta yetim, öksüz, dul, mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz olmak üzere 23 milyon 128 bin 405 kişiye ulaştırdık.

Necip Milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekaletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir hale gelmiş oluyor. Geçen sene 19 milyon Müslümanın sofrasına bu kurban etinden ulaştırmıştık bu sene 4 milyondan fazla daha kardeşimize hayırseverlerimizin kurban hisselerini ulaştırmayı Cenab-ı Hakk bizlere nasip eyledi.

28 yıldır devam eden kurban organizasyonumuzda her geçen sene halkımızın bizlere olan güveninin arttığına şahit olduk. Kurban vekalet sayılarında 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 33, 2017 yılında yüzde 7,6, 2018 yılında yüzde 67, 2019 yılında yüzde 5,5 artış sağlanmış 2020 yılında 74 bin 200’ü yurt içinde 483 bin 111’i yurt dışında olmak üzere 557 bin 311 hisseye ulaşılarak yüzde 26,5’lik bir artış sağlanmıştır.

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Yurt içi kurban bağışlarında büyük artış yaşandı.

Bağış oranlarımızda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin de etkisiyle özellikle yurt içi rakamlarımızda ciddi bir artış yaşanmıştır. Geçen yıl yurt içinde 43 bin 775 hisse kurban bağışı alırken bu yıl 74 bin 200 hisseye ulaşmıştır.

Vakfımız, 1993 yılından bugüne kadar hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 2.802.037 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır.

Dilimiz, rengimiz, kültürümüz farklı olsa da samimiyetimiz ve milletimizin karşılık beklemeden gönülden paylaştığı emanetleriyle dünyaya yeniden güven aşılıyoruz.

Ayrı coğrafyalarda, ayrı dilleri konuşup ayrı hayatlar yaşıyor olsak da bir gönül selamı yetiyor kalplerimizi buluşturmaya.

Ayyıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz.

Vekâletle kurban organizasyonuna kendi kurbanlarını da bağışlayan ve her türlü desteği veren; muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza, devlet büyüklerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, sanatçılarımıza, sporcularımıza, Diyanet teşkilatımızın fedakar mensuplarına, yurt içi ve yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden görevli ve gönüllülerimize, hayırsever milletimizin her ferdine teşekkür ediyorum.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı

İhsan AÇIK