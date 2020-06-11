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Yusuf'a güzel haber: Su kavgasında gözünü kaybetmişti

Kars Valiliği, su yüzünden çıkan kavgada sağ gözünü kaybeden 12 yaşındaki Yusuf Aktaş'ın tedavisini yaptıracak. Yusuf'a cam göz takılması için özel bir hastane ile görüşüldüğü, tedavi masraflarının karşılanacağını açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Yusuf'un tüm tedavi masrafları valilik tarafından karşılanacak.
Yusuf'un tüm tedavi masrafları valilik tarafından karşılanacak.

Bülbül mahallesinde bir yıl önce yaşanan olayda, su almak için çeşmeye giden Gülay-Erkan Aktaş çiftinin oğlu Yusuf, iddiaya göre su sıçrattığı gerekçesiyle çocuklarla kavga etti. Bu sırada çocuklardan biri, elindeki tahta çubuğu Yusuf'un sağ gözüne batırdı. 3 çocuk olay yerinden kaçarken ailesi tarafından hastaneye götürülen Yusuf'un gözünü kaybettiği belirlendi.

  • Yusuf için 'Bir Oyuncak da Sen Ver' sosyal medya oluşumu yöneticisi Taner Güneş devreye girdi. Sanatçı Yavuz Bingöl'ün de desteğiyle İstanbul'a götürülen Yusuf'un gözüne, özel bir hastanede yapılan ameliyatla misket göz takıldı.

Yardım isteği duyuldu


Kornea nakli olmak ya da cam göz takılmasını isteyen Aktaş'ın, yardım talebi üzerine Kars Valiliği harekete geçti. Valilik talimatıyla Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aileyle bağlantı kurarak Yusuf'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İstanbul'da özel bir hastane ile irtibata geçildi ve Yusuf'a cam göz takılması yönünde karar alındı.

  • Ameliyatı yapacak olan doktorun yurt dışında olması nedeniyle bir süre beklenmesi kararı alındı. Doktorun Türkiye'ye gelmesinin ardından Yusuf, istediği cam göze ameliyatla kavuşacak.
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