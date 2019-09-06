Hayat Yüzü tanınmaz hale geldi Ameliyat olmak istiyor
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Yüzü tanınmaz hale geldi: Ameliyat olmak istiyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde epilepsi nöbeti geçirip, yanan sobanın üzerine düşerek yüzü tanınmaz hale gelen Hürü Cengiz (33), estetik ameliyat olmak için destek bekliyor.

Haber Merkezi DHA
Hürü Cengiz ve annesi Meliha Cengiz.
Hürü Cengiz ve annesi Meliha Cengiz.

2014'te ailesinin evde olmadığı sırada epilepsi nöbeti geçiren Hürü Cengiz, yanan sobanın üzerine düşerek ağır yaralandı. 103 ameliyat geçiren Cengiz, babasının yaşamını yitirmesi üzerine 2017'de tedavisini sürdüremedi.

Fiziksel görüntüsü nedeniyle dışarıya çıkmak istemiyor

Estetik ameliyat için destek beklediğini belirten Hürü Cengiz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Şu anki fiziksel görüntüm nedeniyle dışarı bile çıkmak istemiyorum. Yüzümün bu şekilde olması sebebiyle insanlar bana hor bakıyor, arkadaşlarım bile bana uzak duruyorlar.
  • Estetik ameliyatı olup sağlıklı günlerime kavuşmak için maddi durumu iyi olan hayırsever vatandaşlarımızdan, iş adamlarımızdan, devlet yetkililerimizden maddi destek bekliyorum."

Annesi Meliha Cengiz ise kızının görünümü nedeniyle akranlarının kendisiyle konuşmak istemediklerini söyledi. Kızının ameliyat olması için destek beklediklerini belirtti.

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