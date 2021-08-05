Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi bulunan ve sinema tarihinin unutulmaz serileri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi filmi, beyaz perdenin ardından dizi olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ancak yayın tarihi ve kadrosu açıklanmayan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Amazon tarafından yapımı üstlenilecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu. Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği diziden ilk kare de yayınlandı.

2022'DE YAYINLANACAK

Yazarlığını J.R.R. Tolkien'in üstlendiği Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisine uyarlanmıştı. Büyük kitlelerin beğenisini toplayan film serisi şimdi de diziye uyarlanıyor.

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Bir sezonu için 465 milyon harcama yapılan dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime'da yayınlanmaya başlayacak.

Dizinin ilk sezon tarihi, Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime’ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımla duyuruldu.

"YENİ BİR YOLCULUK BAŞLIYOR"

Yapılan paylaşımda, ''2 Eylül 2022'de yeni bir yolculuk başlıyor'' ifadeleri yer alırken diziden ilk görsel de resmi olarak izleyicilerle paylaşıldı.

Yeni Zelanda'da çekilen dizi, Peter Jackson imzalı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit' serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.

Beyazperde'nin haberine göre, konu detayları henüz açıklanmayan dizinin, izleyicileri Numenor Krallığı döneminde yolculuğa çıkaracağı biliniyor.

Dunedain soyunun hikâyesinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman yer alacak.

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Yeni kadroyla birlikte dizide insanların tanıdığı bazı karakterlerin de olabileceği öne sürülüyor.

İşte ilk kare...