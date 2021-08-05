Hayat Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor
TELEVİZYON

Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor

Sinema tarihinin en önemli projelerinden Yüzüklerin Efendisi filmi, dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yüzüklerin Efendisi hayranlarının merakla beklediği diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Haber Merkezi Diğer
Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor! Yayın tarihi belli oldu ne zaman yayınlanacak, ilk görsel de geldi: İşte diziden ilk kare
Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi bulunan ve sinema tarihinin unutulmaz serileri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi filmi, beyaz perdenin ardından dizi olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda duyurulan ancak yayın tarihi ve kadrosu açıklanmayan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Amazon tarafından yapımı üstlenilecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu. Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği diziden ilk kare de yayınlandı.

2022'DE YAYINLANACAK

Yazarlığını J.R.R. Tolkien'in üstlendiği Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisine uyarlanmıştı. Büyük kitlelerin beğenisini toplayan film serisi şimdi de diziye uyarlanıyor.

  • Bir sezonu için 465 milyon harcama yapılan dizi, 2 Eylül 2022 tarihinde Amazon Prime'da yayınlanmaya başlayacak.

Dizinin ilk sezon tarihi, Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime’ın sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımla duyuruldu.

"YENİ BİR YOLCULUK BAŞLIYOR"

Yapılan paylaşımda, ''2 Eylül 2022'de yeni bir yolculuk başlıyor'' ifadeleri yer alırken diziden ilk görsel de resmi olarak izleyicilerle paylaşıldı.

Yeni Zelanda'da çekilen dizi, Peter Jackson imzalı 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'The Hobbit' serilerinden yüzyıllar öncesinde geçecek.

Beyazperde'nin haberine göre, konu detayları henüz açıklanmayan dizinin, izleyicileri Numenor Krallığı döneminde yolculuğa çıkaracağı biliniyor.

Dunedain soyunun hikâyesinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman yer alacak.

Yeni kadroyla birlikte dizide insanların tanıdığı bazı karakterlerin de olabileceği öne sürülüyor.

İşte ilk kare...

Yüzüklerin Efendisi filminin gizemli Hobbit köyü: Shire
OYNAT
Yüzüklerin Efendisi filminin gizemli Hobbit köyü: Shire

Yeni Zelanda'da bulunan ve Yüzüklerin Efendisi filminin de çekildiği eşsiz güzellikteki Hobbit köyü Shire'a bir de böyle bakın...


Abone Ol Google News
AlevlerMenteşeye ulaştı

Alevler
Menteşe'ye ulaştı

İki mahalle daha acil olarak boşaltılıyor.
Mezarlıkta saklanmış!

Mezarlıkta saklanmış!

Yedi kişinin katiline ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Ana ünitedehasar yok

Ana ünitede
hasar yok

Termik santralde alevler etkisini yitirdi.
Ankara'da feci kaza

Ankara'da feci kaza

​Otomobilden zorla indirilen kadın talihsiz şekilde can verdi.
10 mahalle boşaltıldı

10 mahalle boşaltıldı

​Muğla'daki orman yangını termik santrale sıçradı.
Patlama riski yok

Patlama riski yok

​Milas'ta büyük mücadele: Alevler termik santrale ulaştı

ABD'nin<br>Afgan oyunu

ABD'nin
Afgan oyunu

​Türkiye hiç kimsenin bekleme odası değil.
Sekiz gündür uykusuzlar

Sekiz gündür uykusuzlar

​Ekipler, insan ve hayvanları koruyabilmek için canları pahasına ateşe atılıyor.
7 ilde 16 yangın sürüyor

7 ilde 16 yangın sürüyor

​Şimdiye kadar 33 ilde çıkan 183 yangının 167'si kontrol altına alındı.
Beni örnek alın

Beni örnek alın

​Irkçı belediye başkanı Tanju Özcan'dan CHP'ye çağrı.
10 bin hasta yoğun bakımda

10 bin hasta yoğun bakımda

​Vaka sayısı 10 gündür 20 binin üzerinde.
Geri dönüşüm <br>'ders' olsun

Geri dönüşüm
'ders' olsun

​'Lüzumsuz ise söndür' ile olmaz.
Konya canisi yakalandı

Konya canisi yakalandı

​Aynı aileden yedi kişiyi katletmişti.
Sera ve arıcılığı vurdu

Sera ve arıcılığı vurdu

​Muğla'da 6 bin üretici etkilendi.
YAŞ’ta sürpriz yok

YAŞ’ta sürpriz yok

​Emekliye ayrılan Ümit Dündar dışında TSK komuta kademesinde değişiklik olmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.