Zafer Algöz ateş püskürdü: Gözünüz aydın akbabalar

Zafer Algöz, Münir Özkul ile ilgili her yıl "öldü" haberi yapanlara tepki gösterdi.

Münir Özkul, İstanbul'daki evinde vefat etti. 93 yaşında olan Münir Özkul, 2003 yılından beri Demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Uzun süredir bilinci kapalı olan Münir Özkul'un vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu.

En dikkat çeken açıklamalardan biri de ünlü oyuncu Zafer Algöz'e ait. Algöz Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, "Münir Özkul vefat etti. Her sene 'öldü'diye haber yapan akbabalar gözünüz aydın. Mahmut Hocamız gitti" ifadeleriyle her sene Münir Özkul ile ilgili yalan haber yapanlara tepki gösterdi.





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