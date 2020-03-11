Hayat Zamansız sanat bienali Sanat Mevsimine gençlerden yoğun ilgi
KÜLTÜR SANAT

'Zamansız' sanat bienali 'Sanat Mevsimi'ne gençlerden yoğun ilgi

Türkiye Gençlik Vakfı ve İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forumu işbirliğiyle düzenlenen 'Sanat Mevsimi' organizasyonu, yeteneğini ortaya koymak isteyen gençlere başarı yolunda kapı aralıyor. Yurtiçi ve yurtdışından projelerin gönderildiği organizasyona başvuru için son tarih 17 Nisan 2020.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forum düzenlenen Sanat Mevsim gençlere yeteneklerimi sergileme fırsatı sunuyor.
TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forum düzenlenen Sanat Mevsim gençlere yeteneklerimi sergileme fırsatı sunuyor.

“Öyle bir şey yap ki zamansız olsun” mottosuyla duyurulan Sanat Mevsimi organizasyonu, Türkiye Gençlik Vakfı ve İslam İşbirliği teşkilatı Gençlik Forumu'nun ortak çalışmasıyla yeni yeteneklere sanatını icra etme fırsatı sunuyor.

15 bin TL destek verilecek

Farklı sanat dallarından, farklı disiplinlerden proje başvurularının yapıldığı organizasyonda 40 çalışma uzman juri tarafından seçilerek 15 bin TL ile desteklenecek.

Dünyanın dört bir yanını dolaşacak

Kasım 2020'ye kadar somut hale getirilmesi planlanan seçkin çalışmalar, dünyanın önemli merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Atölye çalışmaları ve canlı performanslar da var

Sergi dışında canlı performans, atölye çalışmaları, seminer ve söyleşilerin yapılacağı Sanat Mevsimi 2020 yılının Kasım ayı içinde İstanbul’da ve ardında yurt dışında görücüye çıkacak.

Alanında tecrübeli isimler danışma kurulunda

Genç sanatçılara başarı yolunda kapı aralayan organizasyonun danışma kurulu, alanında tecrübeli isimlerden oluşuyor:

Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mevlana İdris, İlhami Atalay, Haşmet Babaoğlu, Hikmet Barutçugil, Savaş Barkçin, Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Özcan, Muhammed Al-janabi, Doç. Yalçın Çetinkaya ve Prof. Dr. Wendy M. K. Shaw.

Son başvuru tarihi 17 Nisan 2020

Başvurular 17 Nisan 2020 tarihine kadar www.sanatmevsimi.org/basvuru adresi üzerinden yapılabiliyor.

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