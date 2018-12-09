Zanzibar'dan mis kokulu pilav

Hatice ve Fatih Yentürk’ün kurdukları Assalam Vakfı Afrika’yı görmek oradaki insanlarla tanışmak kaynaşmak isteyenlere gönüllü turizm hizmeti sunuyor. Zanzibar’ın yetim çocuklarını, yoksul kadınlarının yüzlerini güldürmek için yola çıkanlardan birisi de Kevser Aydoğdu. Kevser Aydoğdu’yu çoğumuz ‘mutfak deneyleri’ adlı sosyal medya hesabından paylaştığı nefis yemeklerle, güler yüzüyle, bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıyoruz. Geçtiğimiz yaz Hatice Yentürk’le bağlantıya geçen Aydoğdu bavullarına mutfak malzemelerini doldurup soluğu Zanzibar’a aldı ve burada çocuklar ve kadınlara bir ay boyu harika yemekler yaptı. Şimdi sözü Kevser Aydoğdu’ya bırakıyoruz. Yeni Şafak Pazar okurlarına bu unutulmaz yolculuğunu ve oradan getirdiği mis kokulu pilav tarifini paylaşacak:

ÖĞRETTİM VE ÖĞRENDİM

“Neresi olursa olabilir ama bildiklerimi öğreteyim, böylelikle üzerime düşen ‘bilginin zekatı paylaşmaktır’ düsturunu da yerine getirmiş olayım diye dua ederken kendimi geçtiğimiz temmuz ayında Zanzibar’da buldum. Vassalam ile sosyal medyada karşılaşmam , Hatice ile tanışmam ve gitmeye karar vermem göz açıp kapayıncaya kadar kısa sürede gerçekleşti, sanki beş bin km öteye değil de Üsküdar Cuma pazarına gidecektim. Çünkü çok sevdiğim işimi , hiç bilmediğim bir coğrafyada ,ilk kez tanışacağım insanlarla yapacaktım. Benim öğreteceklerim olacaktı elbet ama döndüğümde öğrendiklerimin daha fazla olduğunu fark ettim. İki görevim vardı , birincisi ;Vassalam’ın tanışma ofisi, yetim annelerimizin yaptığı ürünlerin satıldığı mekanımız CafeAfricashop’un menü tasarımı ve personele öğretilmesi. Diğeriyse gönüllülerimizin ikamet ettiği kampüs mutfağının sorumluluğu. Cafe için klasik, dünyanın her yerinde gideri olan bir menü hazırlarken, kampüs için gönüllülerimizin yadırgamadan yiyebilecekleri yerel aşçıların da yapabileceği menü hazırladık. “

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Kevser Aydoğdu

İLHAM KAYNAĞIM PAZAR

“Gönüllü olarak çalışmanın mutluluğunu yaşarken coğrafyayı yakından izleme şansımız oldu. Afika’nın Hint okyanusuna açılan bir kapısı olması sebebiyle Zanzibar adeta bir cennet numunesiydi. Bize anlatılan Afrika’dan farklı bir yerdi burası. Sıcakkanlı ve mutlu insanları, görkemli ağaçları, rengi mavi ve yeşilin her tonu sahili, birbirinden leziz meyveleri, her akşam üzerimizi tüm yıldızlarıyla bir yorgan gibi örten gökyüzüyle şahit olduğumuz haşmet ve haşyet karşısında şaşırdığımız bir coğrafya. Yemek alışkanlıkları Türkiye’den giden pek çok kişinin damak tadına uymasa da benim için adeta bir açık hava labratuarı niteliğindeydi.Her Stone Town’a gittiğimde muhakkak gittiğim açık Pazar Darajani’de ilham kaynağım. Aldığım malzemelerle CafeAfricashop’ta menümüze kattığım ürünlerse Zanzibar waffle ve zencefilli limonata. Benim en çok sevdiğim ii yemekse chapati ve Zanzibar usulü pilav yani onların tabiriyle pilau. Chapati Zanzibarlı kadınların şahane yaptığı ve en çok satılan sokak lezzeti.Çoğunlukla sabah kahvaltısında yemeyi tercih ediyorlar, bir fincan m’chai chai eşliğinde. Pilav ise öğlen ve akşam yemeklerinin vazgeçilmezi. Ben pilavı çok sevdim çünkü içine katacağanız malzemelerle tek başına bir öğün. Sizin de rahatlıkla yapacağınız bir reçeteyi şuraya bırakayım.”

4-5 kişilik Zanzibar Pilavı

MALZEMELER: 2 su bardağı basmati pirinç 300 gram tavuk ya da kuzu (kemiksiz, jülyren doğranmış) 1 büyük kuru soğan küp doğranmış 1 büyük havuç rendesi 1 tatlı kaşığı rende taze zencefil 2 kaşık tereyağı 1 çubuk tarçın 1 tatlı kaşığı tane kimyon 5-6 adet kakule 1 çay kaşığı zerdeçal 2-3 küçük kabukları soyulmuş bütün patates

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YAPILIŞI: Etleri önceden iyice ısıtılan tencereye alın, sulanmasına fırsat vermeden yüksek ateşte 4 dk mühürleyin.Tereyağını ve kimyonu koyun, 2 dk sonra soğan, sarımsak ve zencefil 3 dk sonra da havucu ekleyin. Kakule, ikiye kırılmış çubuk tarçın, zerdeçaldan sonra 4 bardak sıcak suyu da ekledikten sonra suyun kaynamasını bekleyin.Kaynayan suya yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinci , kabukları soyulmuş bütün patatesleri ve tuzunu ilave edin, kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. 15 dk demlendirin. Biz bu pilavın yanına ayranı çok yakıştırdık ama Zanzibar ahalisi yoğurt ve türevlerini yapmayıp, sevmedikleri için karışık salata ile yemeyi çok seviyorlar.