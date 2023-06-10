Zararlılarla mücadelede faydalı böcek uygulaması yaygınlaşıyor

Domates, biber, patlıcan gibi ürünlerin yanı sıra mango, çarkıfelek gibi birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği Antalya'da, kaliteyi ve verimliliği artırmak amacıyla farklı teknikler de kullanılıyor. Özellikle yurt dışı satışlarda zirai ilaç kalıntısı sorununun önüne geçmek için biyolojik mücadeleye yönelen üreticiler, yararlı böcekleri benimsedi. Antalya Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. Safinaz Arslan, bitkide zararlı organizmalarla mücadele kapsamında 2002'den bu yana yararlı böceklerin kullanıldığını söyledi. Domates güvesinin büyük zarar oluşturmasıyla 2009'dan itibaren yararlı böcek kullanımının daha da yaygınlaştığını dile getiren Arslan, böceklerin ilk etapta yurt dışından getirildiğini daha sonra Türkiye'de ve özellikle Antalya'da yaygın bir şekilde üretimine başlandığını belirtti.

"2 bin 548 üreticimize 27 bin 787 dekar destek ödemesi yaptık"

Yararlı böcek kullanımında başarılı sonuçların alınmasıyla devlet desteği uygulaması da başlatıldığını aktaran Arslan, "Antalya'da geçen yıl 2 bin 548 üreticimize 27 bin 787 dekar destek ödemesi yaptık, yaklaşık 13 milyon 658 bin lira. 2021'de de toplam 2 bin 934 çiftçimize yaklaşık 10 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Bu desteklerle kimyasal ilaç kullanımının önüne geçerek ürünlerdeki ilaç kalıntısı sorununu çözmüş oluyoruz." dedi. Arslan, yararlı böcek salınımının ürünler çiçek açtığında gerçekleştiğini ve bu dönemde yararlı böceklerin zararlı organizmalarla mücadele ederek ürünleri koruduğunu dile getirdi.

"Biyolojik mücadelenin yaygınlaşması için projeler yürütüyoruz"





Yararlı böceklerin salınım döneminde üretildiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti: "Biyolojik mücadelede ülkemizde en önde gelen il Antalya. Biyolojik mücadeleyi en çok örtü altı tarımda ve biber üretiminde kullanıyoruz. Biber dışında domates, patlıcan, hıyar ve kabak alanlarında da biyolojik mücadele yapılıyor. Örtü altı dışında turunçgillerde, elma ve nar üretiminde de kullanılıyor. Biz de biyolojik mücadelenin yaygınlaşması için projeler yürütüyoruz."

Antalya'da yaklaşık 60 bin dekar alanda biber üretimi yapıldığını ve bunun yaklaşık 20 bin dekarlık kısmında biyolojik mücadele yürütüldüğünü belirten Arslan, bu mücadelenin birkaç yıl içinde tüm biber alanlarına yayılacağını kaydetti.





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