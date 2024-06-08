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Zehir tacirlerine geçit yok: 4 organize suç örgütünün elebaşı yakalandı

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan 'Kuyu-4' operasyonlarında, organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı.

08:48 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:54 - 8/06/2024 Cumartesi
DHA
4 organize suç örgütünün elebaşı yakalandı
4 organize suç örgütünün elebaşı yakalandı

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan 'Kuyu-4' operasyonlarında, organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı.

Birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.


#operasyon
#zehir taciri
#suç örgütü
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