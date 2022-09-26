Hayat Ziyafet Sofrası oyunu 500 kez sahnede
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Ziyafet Sofrası oyunu 500. kez sahnede

Avrupa’da 7 ayrı ülkede, Türkiye’de 65 farklı ilde sahnelenen, 2014’de prömiyer yapan, Ayşe Şahinboy Doğan’ın sahneye uyarladığı Ziyafet Sofrası 26 Eylül’de Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde 500. kez seyircisiyle buluşacak.

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Ziyafet Sofrası oyunu 500. kez sahnede
Ziyafet sofrası.

Osman Doğan’ın yönettiği 90 dakika süren tek perdelik oyun, Üsküdar’da soğuk bir kış günü yolu bir dergaha düşen iki sarhoşun hikâyesini anlatıyor. Sadece karınlarını doyurmak için gittikleri dergahta manevi bir ziyafetle karşılaşan bu iki arkadaş için yeni bir hayatın kapıları aralanıyor. Ne var ki ön yargılar ve çekinceler, yılların verdiği alışkanlıklar ve bilgisizlik ile birleşince, yaşadıkları büyük değişim de komik olaylara sahne oluyor.

Küfürsüz, eleştirel ve zekice kurgulanmış mizahı seyirciyle buluşturan Ziyafet Sofrası oyununda, yönetmen Osman Doğan, İsmail Volkan Ceylan, Yunus Emre Obut ve İsmail Emre Biliciler rol alıyor.
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