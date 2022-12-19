Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hazine destekli kefalet paketi müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık.” dedi. Peki Hazine destekli kefalet ödemesi ne kadar?

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