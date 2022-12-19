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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hazine destekli kefalet paketi müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık.” dedi. Peki Hazine destekli kefalet ödemesi ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine destekli kefalet ödemesi ne kadar? Hazine Destekli KGF kefalet başvuru şartları neler?
Hazine destekli kefalet paketinden kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reel sektörümüze müjde vermek istiyorum" diyerek yeni kefalet destek paketini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibeleri gibi programların önemli bölümünü kadınlarımızın kullandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.

  • Kadınlarımızın başta olmak üzere reel sektörümüze bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet sistemiyle firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunlarını çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz.

Kadınlarımızı da unutmadık. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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