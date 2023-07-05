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Hemşire maaşı temmuz zammı sonrası arttı

Hemşire maaşı Temmuz 2023 zammı ile arttı. Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce hemşire Temmuz maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki TUİK açıklamaları sonrası zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu, kaç TL oldu?

14:11 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hemşire maaşları

Hemşire maaşları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 3,92, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,5 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,21 ile son 18 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 40,42 ile son 25 ayın en düşük seviyesine geriledi. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi.

Emekli ve memur enflasyon farkı ne kadar oldu?

Enflasyonda haziran ayı rakamları belli oldu. Haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3.92 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 38.21 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

En düşük memur maaşlarına ne kadar seyyanen zam eklenecek?

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, bu kapsamında, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirdi.

Zamlı hemşire maaşı ne kadar oldu?

Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 15 bin 611 TL (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 26 bin 427 TL

Uzman doktor zamlı maaşları ne kadar oldu?

Uzman doktor: Önceki maaş 24 bin 743 TL (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 37 bin 162 TL

Teknisyen maaşı ne kadar?

Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 13 bin 142 TL (Derece 11/1)

Zamlı maaş: 23 bin 525 TL.

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