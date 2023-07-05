Memur zammında son durum, Temmuz ayı asgari ücret ara zammının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Memur zammı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrilmişti. TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin TL olacağını açıklamıştı. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? Temmuz memur maaşı ara zammı ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.