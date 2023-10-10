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Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 20224 Elemeleri D Grubu 6. haftasında A Milli Futbol Takımı deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşıyor. Opus Arena’da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Milli takım D grubunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 10 puanla 2. sırada yer alıyor. Hırvatistan ise aynı puanla averajla lider konumda. 12. randevuya çıkacak iki takım arasında oynanan 6 maç beraberlikle sonuçlandı. A Milli takım geriye kalan maçlarda 4 mağlubiyet alırken 1 maçtan ise galibiyetle ayrıldı. Mili takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ise ilk maçına çıkacak. Peki, Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:04 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Euro 2024 Elemeleri D Grubu 6. haftasında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkacak olan A Milliler grupta zorlu rakibi karşısında 4. galibiyetini elde ederek liderliği devralmak istiyor. A Milli takımın ve Hırvatistan’ın grupta 3 galibiyeti ve 10 puanı bulunuyor. Montella’nın zorlu deplasmanda nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu Hırvatistan - Türkiye maçı
12 Ekim Perşembe saat 21.45
’te başlayacak. Karşılaşma
TRT 1
ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

HIRVATİSTAN

1 Dominik Livakovic

2 Josip Stanisic

3 Borna Barisic

4 Josko Gvardiol

6 Josip Sutalo

10 Luka Modric

11 Marcelo Brozovic

16 Luka Ivanusec

9 Andrej Kramaric

14 Ivan Perisic

17 Bruno Petkovic

TÜRKİYE

1 Mert Günok

2 Zeki Çelik

3 Merih Demiral

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

6 Orkun Kökçü

10 Hakan Çalhanoğlu

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Barış Alper Yılmaz

8 İrfan Can Kahveci

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE CANLI SKOR

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

EURO 2024 ELEMELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ

EURO 2024 ELEMELERİ GOL KRALLIĞI



#Hırvatistan
#Türkiye
#EURO 2024
#D Grubu
#Vincenzo Montella
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