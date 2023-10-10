A Milli Futbol Takımı Euro 2024 Elemeleri D Grubu 6. haftasında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkacak olan A Milliler grupta zorlu rakibi karşısında 4. galibiyetini elde ederek liderliği devralmak istiyor. A Milli takımın ve Hırvatistan’ın grupta 3 galibiyeti ve 10 puanı bulunuyor. Montella’nın zorlu deplasmanda nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.