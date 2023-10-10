Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı Euro 2024 Elemeleri D Grubu 6. haftasında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına çıkacak olan A Milliler grupta zorlu rakibi karşısında 4. galibiyetini elde ederek liderliği devralmak istiyor. A Milli takımın ve Hırvatistan’ın grupta 3 galibiyeti ve 10 puanı bulunuyor. Montella’nın zorlu deplasmanda nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı ise merak konusu. Hırvatistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
HIRVATİSTAN - TÜRKİYE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
HIRVATİSTAN
1 Dominik Livakovic
2 Josip Stanisic
3 Borna Barisic
4 Josko Gvardiol
6 Josip Sutalo
10 Luka Modric
11 Marcelo Brozovic
16 Luka Ivanusec
9 Andrej Kramaric
14 Ivan Perisic
17 Bruno Petkovic
TÜRKİYE
1 Mert Günok
2 Zeki Çelik
3 Merih Demiral
14 Abdülkerim Bardakçı
5 Salih Özcan
6 Orkun Kökçü
10 Hakan Çalhanoğlu
20 Ferdi Kadıoğlu
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Barış Alper Yılmaz
8 İrfan Can Kahveci