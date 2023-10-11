Hırvatistan- Türkiye
Hırvatistan Türkiye milli maçı canlı yayın heyecanı başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde, Türkiye Eskişehir'de konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı. Ay Yıldızlılar, Hırvatistan mücadelesinde ise galibiyet için elinden geleni yapacak. A Millî Takım, grup elemelerinde Hırvatistan'ın ardından Letonya ve Galler ile mücadele edecek. Gözler şimdi Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın bilgisinde. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç şifreli mi?
Hırvatistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Opus Arena’da oynanacak Hırvatistan Türkiye mücadelesi 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Montella, A Milli Takım kariyerinde ilk sınavını Hırvatistan karşısında verecek. Milli takım aday kadrosu belli oldu.
EURO 2024 D GRUBU PUAN DURUMU
HIRVATİSTAN 4 MAÇ 10 PUAN
TÜRKİYE 5 MAÇ 10 PUAN
ERMENİSTAN 5 MAÇ 7 PUAN
GALLER 5 MAÇ 7 PUAN
LETONYA 5 MAÇ 0 PUAN
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU
KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Rayyan Baniya, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.