Hırvatistan Türkiye milli maçı canlı yayın heyecanı başladı. Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde, Türkiye Eskişehir'de konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı. Ay Yıldızlılar, Hırvatistan mücadelesinde ise galibiyet için elinden geleni yapacak. A Millî Takım, grup elemelerinde Hırvatistan'ın ardından Letonya ve Galler ile mücadele edecek. Gözler şimdi Hırvatistan Türkiye maçı canlı yayın bilgisinde. Peki, Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç şifreli mi?