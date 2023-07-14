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Hakim ve savcı terfi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Terfi eden isimler ve görev yerleri

Hakim ve savcıların görev yeri değiştirmeleri gerçekleştirildi. HSK Kararnamesiyle birlikte 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve savcılar kurulunun 2023 yılı adli ve idari yargı kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi. Peki görev yeri değişen adli ve idari yargı hakim ve savcılar kimler oldu? İşte 2023 yılı adli ve idari yargı kararnamesi isim listesi.

09:09 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hakim savcı atamaları Resmi Gazete kararları

Hakim savcı atamaları Resmi Gazete kararları

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. HSK Kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.

Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Adli ve idari yargı 2023 yılı kararnamesi isim listesi

Terfi eden isimler ve görev yerleri

Kararda,
terfi eden adli ve idari yargı hâkimi
, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte ilan edildi. Toplam 37 sayfalık kararda, 30 Nisan itibarıyla birinci dereceye yükselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi adli ve idari yargı hâkimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yer aldı. Kararda şöyle denildi:

İlk defe birinci sınıfa ayrılan hakim savcı atamaları

"30.04.2023 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler."

#hsk
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#resmi gazete
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