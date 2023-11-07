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Apple'ı satışta sollayan Huawei Mate 60 Pro’nun bütün özellikleri

Huawei, yeni Mate 60 Pro modelini tanıttı. Telefon, 6.82 inç büyüklüğünde, 1260 x 2720 piksel çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekrana sahip. Huawei'nin Çin'de Apple'ı geride bırakması, iki marka arasındaki büyük rekabeti daha da alevlendirecek. Peki, Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

13:14 - 7/11/2023 mardi
Yeni Şafak
Huawei P60 Pro fiyatı ve özellikleri

Huawei P60 Pro fiyatı ve özellikleri

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden
, yakın zamanda yeni Mate 60 Pro modelini tanıttı. Marka, bu yeni modeli ana vatanı Çin'de piyasaya sürdü. Mate 60 Pro, iPhone 15 Pro Max'i geride bıraktı.

Akıllı telefon, yalnızca altı haftada 1,6 milyon adet sattı. Peki, Huawei Mate 60 Pro Plus özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

Huawei P60 Pro özellikleri neler?

Huawei Mate 60 Pro+
, 16 GB RAM + 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM + 512 GB depolama alanı gibi seçeneklerle geliyor.
  1. Ekran: 6,82 inç 2720 x 1260 piksel 10 bit LTPO OLED
  2. İşlemci: Kirin 9000S
  3. RAM: 16 GB
  4. Depolama: 512 GB ve 1 TB
  5. Arka kamera: OIS destekli 48 MP f/1.4-f/4.0 / 40 MP f/2.2 ultra geniş açı / OIS destekli 48 MP f/3.0 telefoto
  6. Ön kamera: 13 MP f/2.4
  7. Pil: 5000 mAh / 88W kablolu, 50W kablosuz şarjı ve 20W ters kablosuz
  8. Boyutlar: 163,65mm x 79mm x 8.1mm ve 225 gram
  9. Diğer: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu İletişimi ve GPS

Huawei P60 Pro fiyatı

Huawei P60 Pro 512 GB 12 GB Ram fiyatı 49.899,00 TL


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Apple'ı satışta sollayan Huawei Mate 60 Pro’nun bütün özellikleri