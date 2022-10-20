Tarım destek ödeme tarihlerinde son dakika değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Çiftçilerimize yönelik temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik.

2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır.

Hububat, mazot, gübre destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek."

Tarım destek ödemeleri arttı mı, ne kadar oldu?

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak. Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına:

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Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, Çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, Nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, Kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, Patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, Yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, Dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, Kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, Yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, Zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.

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