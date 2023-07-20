TYT puanıyla alım yapan bölümler 2023YKS sonuçlarının açıklanacak olmasıyla birlikte adayların ilgilendiği konular arasında. YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite tercihlerini gerçekleştirmeye hazırlananlar TYT puanıyla en düşük ve en yüksek alım yapan ön lisans bölümleri sorguluyor. Bu bölümlerin taban puanları her yıl değiştiği için, tercih yapmadan önce güncel taban puanlarını kontrol etmeniz gerekir. YKS TYT puanıyla alım yapan bölümlerin kontenjanları da her yıl değişebilmekte. Peki TYT en düşük puanla hangi bölümlere girilir? İşte TYT puanıyla alım yapan 2 yıllık bölümler.