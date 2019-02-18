AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Avrupa Yakası Muşlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nde vatandaşlar ile kahvaltılı programda bir araya geldi. Tek tek vatandaşlar ile selamlaşan Ulusoy, programda bir konuşma gerçekleştirdi.

Ulusoy, belediyecilikte hizmet konusunun önemine değinerek, “Yol ulvi bir yol. ’İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ diye buyruluyor ya Hadis-i Şerif’te. Yol ulvi bir yol. Çünkü sizlerden kaynaklanıyor. Yol mukaddes bir yol, Avcılar’ın sizler gibi kıymetli beyefendilerine kıymetli hanımefendileri, kıymetli genç kardeşlerime ve kıymetli çocuklarımıza hizmet etmenin yolu. Hizmete aday olmak bunun için önemlidir. Tevazu ile samimiyet ile gayretle çalışıyoruz. Çünkü memleket işi gönül işidir. Çünkü önce millet önce memleket diyoruz” dedi.

“Bu zulmet, bu eziyet, bu hezimet 31 Mart’ta son bulmalı”

Avcılar Belediyesi’nin iyi bir şekilde yönetilemediğini ve hizmetin olmadığını söyleyen Ulusoy, “Hiçbir şey yapmamış. Şimdi de, yok büyükşehir destek vermedi yok hükümet destek vermedi. Sana iktidar hakkını millet vermiş. Al sen yönet demişler, 20 yıldır da size bu hakkı vermiş. Artık bu makus talih, bu zulmet, bu eziyet, bu hezimet 31 Mart’ta son bulmalı. 1 Nisan’da Avcılar için yeni ufuklara açılmanın yeni başlangıçları yaşamanın, marka bir kent olmanın miladi olacaktır” diye konuştu.