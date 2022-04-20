​İcra Müdürlüğü 2022 sınav sonuçları açıklandı: İcra Müdürlüğü sınav sonucu sorgulama ekranı

2 nisan 2022 tarihinde düzenlenen İcra Müdürlüğü sınav sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyuruldu. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları 20 Nisan itibari ile erişime açıldı. İşte İcra Müdürlüğü Sınavı sonuçları sorgulama ekranı sizlerle...
İcra Müdürlüğü 2022 sınav sonuçları
- 03 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2022-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
- Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
- İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ