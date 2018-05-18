İftara ne kadar kaldı? İftar bugün saat kaçta açılıyor?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerin başında iftara ne kadar kaldı sorusu oldu. Bulunduğu ilde ezanın saat kaçta okunduğunu merak eden vatandaşlar Diyanet tarafından hazırlanmış olan imsakiyeyi araştırıyorlar. Yeni Şafak olarak sizlere 2018 imsakiyesini hazırladık. Peki bugün iftara ne kadar kaldı?

2018 Ramazan imsakiyesi

Yeni Şafak tarafından hazırlanan imsakiyeye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Öte yandan iftara ne kadar kaldığını öğrenmek istiyorsanız bağlantıda bulunan sayacı görebilirsiniz.

2018 imsakiye için tıklayınız

Ramazan özel sayfası için tıklayınız

ORUÇLU İKEN SAKINILMASI GEREKEN HALLER:

Oruç için riâyet edilmesi îcâb eden bazı şart ve âdâblar vardır. Bunlara riâyet edilerek tutulan oruç kabul olunur, oruç tutan kişi fazîlet, sevap ve dereceler kazanır:

1- Gözü, dînin kötü ve çirkin gördüğü, kalbi meşgûl eden, zikirden alıkoyan şeylere bakmaktan korumaktır. Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem):

“(Harama) bakmak Şeytan’ın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allâhü Teâlâ’dan korkarak bu bakışı terk ederse Allâhü Teâlâ ona lezzetini kalbinde hissedeceği bir îmân verir.” buyurmuşlardır.

2- Lisânı, boş sözlerden, yalan söylemekten, gıybetten, laf taşımaktan, kötü sözlerden, riyâkârlıktan muhâfaza etmektir. Lisâna lâzım olan lüzumlu yerde konuşmak, Allâhü Teâlâ’nın zikri ile ve Kur’ân-ı Kerîm ile meşgul olmaktır. Bu da lisânın orucudur.

3- Kulağı günah ve çirkin şeyleri duymaktan muhâfaza etmektir. Çünkü Allâhü Teâlâ’nın haram kıldığı şeye kulak verip onu dinlemek haramdır. Gıybeti yapan da dinleyen de günahta ortaktır.

4- El ve ayak gibi âzâları günahlardan, mideyi iftar anında şüpheli şeylerden, haram ile iftar etmekten korumaktır. Zîrâ haram, dîni ifsat eden zehirli bir oktur.

5- İftarda mideyi helâl olan şeylerle tıka basa doldurmaktan korumaktır. Zîrâ Allâhü Teâlâ’nın en sevmediği duâ, mide tıka basa dolu iken yapılan duâlardır.

6- Oruç tutan kimsenin iftardan sonra kalbi Allâhü Teâlâ’dan korku ve ümit arasında olmalıdır. Zîrâ kul, tuttuğu orucun kabûl olunup olunmayacağını bilemez. Aynı şekilde her ibâdetten sonra da bu hâlde olmalıdır.

(Mecâlis-i Hayriyye)

/ FAZİLET TAKVİMİ Cuma-18-Mayıs-2018