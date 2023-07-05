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Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı

Iğdır'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i özel güvenlikçi 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köyde jandarma, hastanede ise polisler güvenlik önlemleri aldı. İşte detaylar.

17:54 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Iğdır haberleri: Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı

Iğdır haberleri: Iğdır'da iki aile arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı

'da aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk aileleri önce hastanede daha sonra Gürpınar köyünde kavga etti. Sopa ve bıçak kullanılan kavgada 1'i özel güvenlikçi 16 kişi yaralandı.

1’İ ÖZEL GÜVENLİK, 16 KİŞİ YARALANDI

Kavga, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Öztürk ve Şentürk ailelerin fertleri Iğdır Devlet Hastanesi'nde karşılaştı. Grup arasında çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan biri özel güvenlikçi 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Polis, hastane içerisinde güvenlik tedbiri alarak şeritle çevirdiği olay yerinde delil aradı, soruşturmaya başladı. Iğdır Devlet Hastanesi'nde meydana gelen kavganın duyulması üzerine her iki ailenin yaşadığı Gürpınar köyü de karıştı. İki aile tarafları arasında çıkan buradaki kavgada da 13 kişi yaralandı.

Jandarmanın müdahalesiyle sona erdirilen kavgada yaralananlar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, tarafların hastanede kavga çıkarmaması için güvenlik tedbiri aldı.




#Iğdır
#Iğdır Devlet hastanesi
#Iğdır haberleri
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