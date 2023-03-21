Iğdır teravih vakitleri
Iğdır 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Iğdır yatsı ezanı ve Iğdır teravih namazı vakitleri haberimizde.
IĞDIR YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ
Iğdır teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Iğdır yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Iğdır imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı
28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili