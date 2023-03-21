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Iğdır teravih saatleri 2023

Iğdır 2023 Ramazan imsakiyesi yayınlandı. 2023 Ramazan ayının ilk teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Teravih namazı vakti, yatsı namazının farzından sonra kılınır. İslam fıkhına göre sünnet bir namazdır. Peki, Iğdır teravih namazı saat kaçta? 2023 Iğdır yatsı namazı vakti ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre teravih ve yatsı namazı vakti.

13:27 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Iğdır teravih vakitleri

Iğdır teravih vakitleri

Iğdır 2023 Ramazan ayı teravih vakitleri belli oldu. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Iğdır yatsı ezanı ve Iğdır teravih namazı vakitleri haberimizde.

IĞDIR YATSI EZANI VE TERAVİH SAATLERİ

Iğdır teravih vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Iğdır yatsı ve teravih vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Iğdır imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı

28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili



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