İğne Oyası Örnekleri

El emeği ürünlerden biri olan iğne oyası şıklığı ve zarifliği ile kadınların yeni gözdesi olmayı başarmıştır. Çeyiz sandıklarını süsleyen parçaların başında günümüzde el emeği ile yapılan iğne oyalı parçalar yer almaktadır. İğne oyalı tülbentler, iğne oyalı havlu kenarları, bohça kenarları, vitrin takımları, şömentabllar, oda takımları ve daha birçok parça iğne oyasının şıklığı ve zarifliğiyle buluşmaktadır. İğne oyası yapımı tığ oyası ve şiş örgüsüne göre daha zahmetli olsa da şıklığı ve kendine has duruşu ile verilen tüm emeklere değmektedir. Geçmişte bu kadar yaygın olmayan iğne oyaları günümüzde değer kazanarak daha fazla yapılmaya ve tercih edilmeye başlamıştır.

İğne Oyası İle Yapılan Parçalar

İğne oyası ile tamamlanan ve şıklığına şıklık katılan parçalardan bazıları aşağıdaki gibidir. Sizlerde bu parçalardan birini seçerek yapmaya başlayabilirsiniz.

El emeği ürünlerin son zamanlardaki gözdesi olan iğne oyası yazma kenarlarını da süslemekten geri kalmamaktadır. Yazma kenarları için birbirinden şık ve zarif modeller, motifler ve örnekler bulunmaktadır. Yazmalarda kullanılan iğne oyalarının bir diğer kullanım alanı ise havlu kenarlarıdır. Hem mutfak havlusu, hem de yüz havlusu kenarlarını süsleyen şık iğne oyası modelleri bulunmaktadır. Yazma oyalarına göre daha enli ve zor modeller yapılmaktadır. İğne oyasının kullanıldığı bir diğer kullanım alanı ise fularlardır. Kombinelere eşlik eden el yapımı fularların kenarlarını süslemek ve şıklığına şıklık katmak için iğne oyasından yararlanılmaktadır. İğne oyasının kullanım alanları arasında en zahmetli olanı ise vitrin ve oda takımlarıdır. İnce işçilik ve sabır isteyen vitrin ve oda takımları şıklığı ve zarifliği ile göz doldurmaktadır. İğne oyasının kullanım alanlarından bir diğeri ise takı ve aksesuar yapımıdır. İğne oyasından yapılan küpeler, kolyeler, bileklikler son zamanların yeni trendleri arasında boy göstermektedir. Sizde kombinelerinize renk ve değer katmak için iğne oyalı takı ve aksesuarları kullanabilirsiniz.

En Yeni İğne Oyası Örnekleri

Yeni sezon iğne oyası örnekleri arasında zarif ve şık modeller yer almaktadır. Daha çok çiçek ve yaprak desenlerinin ve motiflerinin yer aldığı yeni model iğne oyaları yazma kenarları, havlu kenarlarında ve fular kenarlarında kullanılmaktadır. Yıldız desenleri de günümüzde en çok tercih edilen motifler arasında yer alır. Bu motiflerde canlı renk tonlarına sahip ipler kullanmanız yararınıza olacaktır. Bu sayede desen daha hoş görünecektir. Çiçek desenleri en çok tercih edilen modeller olduğundan dolayı işlenilen alanda da hoş bir görselin çıkmasını sağlar.