İhlas Suresi

, Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olmasına rağmen, içeriği itibarıyla oldukça derin ve anlamlıdır. İhlas Suresi okunuşu, günlük hayatta sıkça tekrar edilen bir duadır. Özellikle uykuya dalmadan önce okunması tavsiye edilir. İhlas Suresi anlamı üzerinde derinleşmek, kişinin imanını güçlendirir ve Allah'a olan bağını kuvvetlendirir. Birçok hadiste zikredilmiş ve