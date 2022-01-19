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İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullarda 2. dönemin başlangıç tarihi

Okullarda 1.dönemin sonuna yaklaşılırken bir yandan öğrenciler 2. sönemin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2021-2022 yılı okullarda ikinci dönem sömestr tatilinin ardından başlayacak. Peki, ikinci dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022 okullarda 2. dönemin başlangıç tarihi
okul

2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin başlangıç tarihinin hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyen öğrenciler, bir yandan da "ikinci dönem ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl ara tatilin de eklenmesiyle 3 hafta süren 15 tatil, 15 Şubat tarihinde sona erecek ve öğrenciler ikinci dönem için ders başı yapacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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