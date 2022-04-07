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Nisan Ara Tatili Yaklaşıyor! Karne verilecek mi?

Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavimine göre 2. dönem ara tatili Nisan ayında yapılacak. Öğrenciler tatil için beklerken Nisan ara tatiline girerken karne alıp almayacaklarını da merak ediyor. Peki, 2021-2022 Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? Nisan ara tatilinde karne dağıtılacak mı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman, karne verilecek mi?
nisan ara tatili

Ara tatil konusu milyonlarca öğrencinin yanı sıra velinin de gündeminde yer alıyor. Nisan ara tatili için artık geri sayım başladı. Öğrenciler ve öğretmenler eğitime kısa bir ara verecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre öğrenciler nisan ara tatilinde bir hafta dinlenebilecek.

NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak ve 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi; “Bu dönem hakikaten öğretmenlerimizi okul yöneticilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Ne kadar fedakarlık yaptıkları çok net bir şekilde ortaya kondu. Mahallelerde vatandaşımızın yardımına koşan hep öğretmenlerimiz oldu. Onun için birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdim. 11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler."

NİSAN ARA TATİLİNDE KARNE VERİLECEK Mİ?

Nisan ara tatilinde öğrencilere karne verilmeyecek. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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