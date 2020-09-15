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İletişim Başkanlığı Sözleşmeli Mütercim-Tercüman alımı yapacak

İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; İngilizce dilinden altı (6) adet Mütercim-Tercüman alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanlığı

İletişim Başkanlığı

Personel alımı için yapılacak yazılı sınav, 14/11/2020 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Başvuru şartları, gerekli belgeler ve diğer detaylar için tıklayabilirsiniz >>>

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