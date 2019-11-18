ÖZGÜN HABERLER

Ilgaz-2 (Yurduntepe) Kayak Tesisleri 17 yıllığına kiraya verilecektir

Ilgaz-2 (Yurduntepe) Kayak Tesisleri 17 yıllığına kiraya verilecektir

Ilgaz-2 (Yurduntepe) Kayak Tesisleri, yatırım giderleri ve genel giderler (16.242.000,00 TL) kiracıya ait olmak üzere; ilk 5 yıl için aylık 7.500,00 TL, yıllık 90.000,00 TL, ikinci 5 yıl için aylık 15.000,00 TL yıllık 180.000,00 TL, son 7 yıl için aylık 30.000,00 TL yıllık 360.000,00 TL olmak üzere 17 yıllık kira muhammen bedeli 3.870.000,00 TL üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü (Artırma) 17 yıl süreli kiraya verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ilgaz-2 (Yurduntepe) Kayak Tesisleri 17 yıllığına kiraya verilecektir

Ilgaz-2 (Yurduntepe) Kayak Tesisleri 17 yıllığına kiraya verilecektir

İhale 26 Kasım 2019 Salı günü saat 11.00’de Valilik Binası toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde ücretsiz olarak görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sinek küçüktür ama mide bulandırır
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.