Ilgaz-2 (Yurduntepe) Kayak Tesisleri 17 yıllığına kiraya verilecektir

İhale 26 Kasım 2019 Salı günü saat 11.00’de Valilik Binası toplantı salonunda yapılacak. İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde ücretsiz olarak görülebilir.

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