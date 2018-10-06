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‘Ilımlı İslam’ klibine tepki

Suudi Arabistan’ın “Ilımlı İslam” çıkışı ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Velihat prensin başlattığı “2030” reformları adı altında yayınlanan video klip büyük tepki çekti. Başı açık olan Suudi sanatçı İngilizce şarkı söylüyor.

Haber Merkezi AA
Şarkıyı seslendiren ve klipte oynayan kadın Waad Muhammed'

Şarkıyı seslendiren ve klipte oynayan kadın Waad Muhammed'

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman'ın, 'ılımlı İslam' çıkışı sonrası ülkede dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor. Prens'in başlattığı '2030 reformları' adı altında gerçekleştirilen faaliyetler tepkiye yol açıyor. Bu reformlar arasında en çok dikkat çekenlerden birisi de kadınlar üzerinden yapılan bir reklam oldu. Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 88'inci yılında yayınlanan bir klipte ilk defa İngilizce bir şarkı seslendirildi. .

İNGİLİZCE ŞARKI SÖYLEDİ

Şarkıyı seslendiren ve klipte oynayan kadın Waad Muhammed'in ise başörtülü olmaması dikkati çekti. Waad Muhammed, klipte Suudi Arabistan'ın 'Tevhid' yazan yeşil bayrağı önünde dans ediyor. 'Şeriat'le yönetilen Suudi Arabistan'da şarkının klibinde oynayan genç kadının dans etmesi ve kullanılan kamera açıları da dikkat çekti. 2030 vizyonuna vurgu yapılan şarkıda şu ifadeler yer alıyor: "Bu şovu dünya görmeli. Nereye gidersem gideyim, hiçbirisi evim (Suudi Arabistan) gibi değil. Suudi Arabistan kadar güzeli yok, sen de biliyorsun." Suudi Arabistan, ABD ekseninde ılımlı bir islam politikası yaymaya çalışırken, ABD başkanı Trump, Kral Selman’ı, “‘Kral seni koruyoruz. Biz olmasak orada (iktidarda) 2 hafta bile duramazsın” diye tehdit etmişti.

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