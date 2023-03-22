Son bir ayın sultanı Ramazan evlerimize misafir oluyor. Müslümanların heyecanla beklediği manevi olarak huzur ayı olarak adlandırdığı Ramazan'da en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ezan okunduktan sonra yemeğe devam edilir mi, sahur yapılır mı? Diyanetin açıklamasına göre hazırladığımız haberimiz sizlerle...