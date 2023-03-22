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İlk sahur ne zaman yapılacak?

Mübarek üç ayların son ayı olan Ramazan'da farz kılınan oruç için araştırmalar başladı. Yetişkin her Müslüman'ın tutması gerek oruç ile ilgili imsak ve iftar vakitleri illere göre değişiklik gösteriyor. Diyanet imsak ve iftar vakitlerini belirledi. Peki, ilk sahur ne zaman, bugün mü, yarın mı yapılacak?

08:26 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İlk sahur

İlk sahur

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan 11 ayın sultanı olarak da bilinen Ramazan ayı geldi. İlk teravih namazı bu akşam kılınacak. Peki, ilk sahur ne zaman, hangi gün?

İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, yani bu geceyi 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede olacak. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak.

SAHUR NE DEMEKTİR?

Sözlükte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder.

SAHURA KALKMADAN VE NİYET ETMEDEN ORUÇ KABUL OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.

Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.


#sahur
#ramazan
#oruç
9 dakika önce
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