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Özgün Sahur kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 imsak saatleri
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Sahur kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 imsak saatleri!

İmsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti, imsak, teravih vakitleri ve il il iftar saatleri imsakiyesi oruç tutacak kişiler tarafından araştırılıyor. İllere göre "İmsak ne zaman? Sahur kaçta bitiyor?" İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İMSAK VAKİTLERİ: İMSAK ne zaman? SAHUR kaçta bitiyor 2022?
imsak sahur vakitleri 2022

Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2022 İmsakiye kapsamında illerde sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Nisan iftar, sahur vakitleri

İMSAK NE ZAMAN?

2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, 30 günlük imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti, imsak saati ve sahur vakitleri belli oldu.

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

SAHUR KAÇTA BİTİYOR?

2021 senesinin Ramazan ayı bu akşam itibari ile başlıyor. Bütün islam alemi, bu akşam kendi yaşadıkları il için belirlenen saatlere göre sahura kalkacak ve yarın akşam, akşam ezanı ile beraber ilk oruçlarını açacak.

İllere göre sahur saatleri güneşin doğma ve batma saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Kendi ilinizin imsakiyesini öğrenmek için alttaki yazıya tıklayabilirsiniz.

İL İL SAHUR SAATLERİ 2022

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