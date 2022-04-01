Sahur kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 imsak saatleri!

Sahur vakti ezan ne zaman okunacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2022 İmsakiye kapsamında illerde sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Nisan iftar, sahur vakitleri

İMSAK NE ZAMAN?

2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayının coşkusu yaşanırken, 30 günlük imsakiye 2022 takvimi ile iftar vakti, imsak saati ve sahur vakitleri belli oldu.

SAHUR KAÇTA BİTİYOR?

2021 senesinin Ramazan ayı bu akşam itibari ile başlıyor. Bütün islam alemi, bu akşam kendi yaşadıkları il için belirlenen saatlere göre sahura kalkacak ve yarın akşam, akşam ezanı ile beraber ilk oruçlarını açacak.

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İllere göre sahur saatleri güneşin doğma ve batma saatlerine göre değişiklik gösteriyor. Kendi ilinizin imsakiyesini öğrenmek için alttaki yazıya tıklayabilirsiniz.

İL İL SAHUR SAATLERİ 2022

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