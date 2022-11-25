İngiltere - ABD Dünya Kupası B Grubu maçı ne zaman saat kaçta?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile ABD, bugün ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere - ABD maçı ne zaman saat kaçta?
İngiltere - ABD maçı 25 Kasım Cuma günü saat 22:00'de. Mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
İngiltere - ABD maçı hangi kanalda?
İngiltere - ABD mücadelesi TRT 1'de canlı yayınlanacak.
İngiltere - ABD maçı muhtemel 11’ler
- İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.
- ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.
İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı. İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.