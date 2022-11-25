Özgün İngiltere - ABD Dünya Kupası B Grubu maçı ne zaman saat kaçta?
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İngiltere - ABD Dünya Kupası B Grubu maçı ne zaman saat kaçta?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında İngiltere ve ABD karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverlerin takibinde. İngiltere grupta 3 puanla ilk sırada yer alırken, ABD ve Galler’in 1 puanı bulunurken İran’ın ise puanı bulunmuyor. Peki İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - ABD ilk 11'ler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - ABD maçı muhtemel ilk 11
İngiltere - ABD maçı ne zaman?

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile ABD, bugün ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek. Peki İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere - ABD maçı ne zaman saat kaçta?

İngiltere - ABD maçı 25 Kasım Cuma günü saat 22:00'de. Mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

İngiltere - ABD maçı hangi kanalda?

İngiltere - ABD mücadelesi TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İngiltere - ABD maçı muhtemel 11’ler

  • İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.
  • ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.

İngiltere, gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, ABD ise Galler ile 1-1 berabere kalmıştı. İngiltere, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Dünya Kupası 2022 maç programı
ÖZGÜN
Dünya Kupası 2022 maç programı
ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0

ÖZET | İngiltere-ABD: 0-0
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