İngiltere - ABD Dünya Kupası B Grubu maçı ne zaman saat kaçta? Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında İngiltere ve ABD karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverlerin takibinde. İngiltere grupta 3 puanla ilk sırada yer alırken, ABD ve Galler’in 1 puanı bulunurken İran’ın ise puanı bulunmuyor. Peki İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - ABD ilk 11'ler.

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