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İngiltere Premier Lig’de dev maç: Liderler karşı karşıya geliyor!

İngiltere Premier Lig 18. haftasında 38 puanla Liverpool evinde lider Arsenal’i konuk ediyor. Rakibini konuk ettiği son 10 lig maçını kaybetmeyen Liverpool, Arsenal’i evinde 106. kez konuk edecek. Bu karşılaşmalarda 56 galibiyet alan kırmızı anka kuşları, 26 mağlubiyet ve 23 beraberlik elde etti. Nefes kesecek maçın ne zaman oynanacağı ise merak konusu. Peki, Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar.

10:25 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 18. haftasında Liverpool ve Arsneal karşı karşıya geliyor.
İngiltere Premier Lig 18. haftasında Liverpool ve Arsneal karşı karşıya geliyor.
’de 18. hafta heyecanı başlıyor. Birbirinden heyecanlı nefes kesecek maçlar futbol severleri bekliyor. Zirve yarışında haftanın en önemli karşılaşması ise
ve Arsenal arasında oynanacak. Kazanan takım bu hafta liderliğini ilan edecek. Peki, Liverpool -
maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 18. haftası Liverpool - Arsenal maçı 23 Aralık Cumartesi saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

210. RANDEVU

Liverpool ve Arsenal tarihlerinde 210. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda üstünlük 81 galibiyetle Liverpool’da. Arsenal rakibini 70 kere mağlup ederken bu maçlardan 58 tanesi ise beraberlikle sonuçlandı.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

> Arsenal'i konuk ettiği son 10 Premier Lig maçını kaybetmeyen Liverpool (7G 3B), bu karşılaşmaların beşinde geriye düşmesine rağmen mağlubiyet yaşamadı.

> Liverpool'a rakip olduğu son 15 Premier Lig maçında da gol yiyen Arsenal (toplam 43 gol), kalesinde gol görmediği son karşılaşmayı Ağustos 2015'te oynadı (0-0).

> Bu sezon Premier Lig'de en fazla şut çeken takım olan Liverpool (314), Newcastle'ın (35.2 xG) ardından en yüksek gol beklentisine ulaşan ekip konumunda (35 xG). Arsenal ise kalesine en az şut gelen (43) ve rakiplerine en az gol beklentisi veren takım (13 xGA).

> Gabriel Martinelli'nin Arsenal formasıyla Premier Lig'de en fazla gol attığı rakibi Liverpool (4).

> Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold'ın Premier Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Arsenal (6).

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

LİVERPOOL

1 Alisson

4 Virgil van Dijk

5 Ibrahima Konate

21 Kostas Tsimikas

66 Trent Alexander-Arnold

3 Wataru Endo

7 Luis Diaz

8 Dominik Szoboszlai

38 Ryan Gravenberch

9 Darwin Nunez

11 Mohamed Salah

ARSENAL

22 Raya

2 William Saliba

4 Ben White

6 Gabriel

35 Oleksandr Zinchenko

8 Martin Odegaard

29 Kai Havertz

41 Declan Rice

7 Bukayo Saka

9 Gabriel Jesus

11 Gabriel Martinelli

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU



#Liverpool
#Arsenal
#İngiltere Premier Lig
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