LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig 18. haftası Liverpool - Arsenal maçı 23 Aralık Cumartesi saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
210. RANDEVU
Liverpool ve Arsenal tarihlerinde 210. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda üstünlük 81 galibiyetle Liverpool’da. Arsenal rakibini 70 kere mağlup ederken bu maçlardan 58 tanesi ise beraberlikle sonuçlandı.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR
> Arsenal'i konuk ettiği son 10 Premier Lig maçını kaybetmeyen Liverpool (7G 3B), bu karşılaşmaların beşinde geriye düşmesine rağmen mağlubiyet yaşamadı.
> Liverpool'a rakip olduğu son 15 Premier Lig maçında da gol yiyen Arsenal (toplam 43 gol), kalesinde gol görmediği son karşılaşmayı Ağustos 2015'te oynadı (0-0).
> Bu sezon Premier Lig'de en fazla şut çeken takım olan Liverpool (314), Newcastle'ın (35.2 xG) ardından en yüksek gol beklentisine ulaşan ekip konumunda (35 xG). Arsenal ise kalesine en az şut gelen (43) ve rakiplerine en az gol beklentisi veren takım (13 xGA).
> Gabriel Martinelli'nin Arsenal formasıyla Premier Lig'de en fazla gol attığı rakibi Liverpool (4).
> Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold'ın Premier Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı rakibi Arsenal (6).
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
LİVERPOOL
1 Alisson
4 Virgil van Dijk
5 Ibrahima Konate
21 Kostas Tsimikas
66 Trent Alexander-Arnold
3 Wataru Endo
7 Luis Diaz
8 Dominik Szoboszlai
38 Ryan Gravenberch
9 Darwin Nunez
11 Mohamed Salah
ARSENAL
22 Raya
2 William Saliba
4 Ben White
6 Gabriel
35 Oleksandr Zinchenko
8 Martin Odegaard
29 Kai Havertz
41 Declan Rice
7 Bukayo Saka
9 Gabriel Jesus
11 Gabriel Martinelli