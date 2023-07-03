İngiltere'nin en büyük su ve kanalizasyon şirketi Thames Water iflasın eşiğinde

İngiltere'nin en büyük su ve kanalizasyon şirketi olan ve 15 milyon kişiye hizmet veren, ancak son yıllarda 14 milyar sterlinlik borç biriktiren Thames Water iflasın eşiğine geldi. Yetkililer, 1989 yılında özelleştirilen şirketin borcunu ödeyememesi durumunda geçici olarak kamu mülkiyetine alınmasını değerlendiriyor. Salı günü şirketin CEO'su Sarah Bentley sürpriz bir şekilde görevinden istifa etti.

Bentley, şirketin kanalizasyon çıkışlarındaki sorunlar ve su sızdıran borularla devam eden mücadelesi nedeniyle Mayıs ayında ikramiyesinden vazgeçtiğini duyurmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Bentley'in maaşından yüksek, tek seferlik ödemeler alacağı ortaya çıkmıştı. Sızıntılar ve kanalizasyon kirliliğinin yanı sıra Thames Water, yüksek yönetici maaşları ve hissedar temettüleri konusunda son yıllarda sık sık eleştirildi.

Thames Water’ın ne kadar borcu var?

Thames Water şu anda 14 milyar sterlinlik bir borcun üzerinde oturuyor ve bu borç 30 yılı aşkın süredir artıyor. Borcun büyük bir kısmının şirketin Avustralya yatırım bankası Macquarie'nin mülkiyetinde olduğu 11 yılda biriktiği belirtiliyor.