Özgün Instagram hesabı dondurma, silme ve kapatma işlemleri
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Instagram hesabı dondurma, silme ve kapatma işlemleri

Instagram dondurma, kalıcı silme ve kapatma işlemlerini adım adım anlattık. Son zamanların en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram hesabı silme, Instagram hesap kapatma ve Instagram hesap dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını tüm güncellemeleriyle birlikte adım adım anlattık. Genelde kullanıcılar çok zaman harcadıkları için uygulamayı silme ya da dondurma işlemine gidiyorlar. İşte en basit anlatımıyla kalıcı hesap silme işlemleri ve Instagram dondurma linki.

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Instagram Dondurma Linki - Instagram Silme ve Hesap Kapatma (BASİT YOL)
​İnstagram hesabı silme, kapatma ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım sizlere anlattık.

Instagram hesap silme işlemini 3, Instagram dondurma ve kapatma işlemlerinin nasıl yapıldığını ise 4 adım da kısaca anlattık. Ayrıca Instagram hesap dondurma linkine de yazımızdan ulaşabilirsiniz. Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız ya da çok zaman harcıyorsanız ve hesabınızı kapatmak, silmek ya da geçici süreyle dondurmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. İşte Instagram silme ve kapatma ve bir süreliğine dondurma işlemleri.

INSTAGRAM HESAP SİLME

Instagram dondurma ya da hesabı kalıcı olarak silme linkine aşağıdadır.

  • Hesabınızı kalıcı olarak silmek için:
  • 1. ADIM: https://www.instagram.com/acco... adresine gidiniz. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.
  • 2. ADIM: Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.
  • 3. ADIM: Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.

Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir.
İnstagram hesabı dondurma işlemi yukarıdaki simgeye tıklanarak yapılabilir.

INSTAGRAM HESABI KAPATMA VE DONDURMA

  • 1.Adım: instagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. (Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.)
  • 2.Adım: Sağ üst kısımdaki insan simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.
  • 3.Adım: Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.
  • 4.Adım: Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.
  • Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.
  • Böylelikle instagram dondurma işlemini 4 adımda gerçekleştirebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ

Instagram'dan sıkıldıysanız ve geçici olarak hesabınızı dondurmak isterseniz bu link üzerinden hesabınızı dondurumabilirsiniz:

https://www.instagram.com/acco...

Hesabını dondurmak için ayrıca şifre bilgisi de gerekmektedir.

Hesabını sadece haftada bir kapatabilirsin.

Aşağıdaki düğmeye bastığında, sen tekrar giriş yaparak hesabını yeniden etkinleştirene dek fotoğrafların, yorumların ve beğenmelerin gizli olacaktır.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, akıllı telefonlar için popüler bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır . Diğer sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, Instagram nispeten basittir - sadece arkadaşlarınızla fotoğrafları paylaşmaya odaklanmıştır.

Sizde Instagram'ı silme, kapatma ya da dondurma işlemlerini neden yaptığınızı bizimle yorumda paylaşabilirsiniz.

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