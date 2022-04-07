Son yıllarda sosyal medya kullanımı oldukça arttı. Artık birçok aktivite sosyal medyada. Ancak bu alandan uzaklaşmak isteyen, çeşitli sebeplerle instagram adresini silmek isteyen kullanıcılarda mevcut. Peki, instagram hesabı nasıl silinir? 2022 instagram hesabı silme linki sizlerle...

1. ADIM

Instagram hesabınızı silmek için öncelikle bilgisayardan ya da cep telefonunuzun tarayıcısından yukarıdaki linke tıklamanız gerekiyor.

2. ADIM

Linke tıkladıktan sonra açılan tarayıcıda oturumunuz açıksa devam edebilirsiniz. Oturumunuz açık değilse oturum açın ve tekrar aynı bağlantıya gidin.

3. ADIM

Karşınıza çıkacak olan “Hesabımı Sil” sayfasında karşınıza silme sebeplerinizi seçebileceğiniz bir alan çıkacak.

İnstagram silme linki 2022

4. ADIM

Bu seçeneklerden Instagram hesabınızı neden silmek istediğinizi seçmelisiniz.

5.ADIM

Seçiminizi yaptıktan sonra açılacak olan sayfada karşınıza gelen boş kutuya şifrenizi girin ve kırmızı ile yazılmış olan “Hesabımı kalıcı olarak kapat” butonuna bastıktan sonra Instagram hesabı silme işleminiz böylece tamamlanmış olacak.

6.ADIM

Instagram hesabınızı silmeden önce bilmeniz gereken en önemli nokta, sildiğiniz hesaptaki kullanıcı adını yeniden açacağınız farklı bir Instagram hesabında kullanamazsınız.

INSTAGRAM SİLME LİNKİ 2022

İnstagram hesabı nasıl dondurulur?

İOS/Android telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan şu linke tıklayınız: 2022 INSTAGRAM HESABINI DONDURMA LİNKİ Açılan ekrandan Instagram hesabınıza giriş yapın. Ardından hesap kapatma sebebinizi seçerek, tekrardan Instagram şifrenizi girin. "Hesabı Geçici Olarak Kapat" düğmesine bastıktan sonra Instagram hesap dondurma işlemi tamamlanmış olacak.

Instagram hesabı dondurma/kapatma süresi ne kadar?

Yukarıdaki adımları izlediğiniz takdirde, Instagram hesabınız istediğiniz zaman anında dondurulur ve siz tekrardan aktif edene kadar gizli kalır. Ancak daha önce dondurulan ve tekrar aktif edilen bir hesabın ikinci kez dondurulabilmesi için 7 gün geçmesi beklenir.

Instagram hesabı geçici olarak kapatılınca ne olur?

Instagram hesabı dondurulduğunda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz tekrar giriş yaparak hesabınızı aktifleştirene kadar gizlenir.

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Geçici olarak dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Instagram dondurulan hesabı açmak için herhangi bir link bulunmamaktadır. Daha önce geçici olarak kapatılan bir Instagram hesabı, Instagram'a tekrardan giriş yapıldığında aktif hale gelir.

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