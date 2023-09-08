|
Özgün

Instagram yakın arkadaşlar listesinden nasıl çıkılır?

Instagram yakın arkadaşlar, kullanıcıların takipçilerinin belirli bir alt kümesine hikayelerini paylaşmasına olanak tanıyan bir özelliktir. Bu özellik, kullanıcıların hikayelerini daha özel bir şekilde paylaşmasına ve sadece en yakın arkadaşlarıyla paylaşmak istediği içerikleri paylaşmasına olanak tanır. Instagram'da kullanıcılar kendilerini "yakın arkadaşlar" listesinden çıkarabilecek. Peki, Instagram yakın arkadaşlar listesinden nasıl çıkılır? İşte ayrıntılar...

15:20 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Instagram Yakın Arkadaşlar Listesi

Instagram Yakın Arkadaşlar Listesi

Instagram, yakın arkadaşlar listesinde yer almak istemeyen kullanıcılar için "yakın arkadaşlar listesinden ayrıl" özelliğini getiriyor. Bu özellikle birlikte platformdaki kullanıcılar yakın arkadaşlar listesinde bulunmak istemedikleri zaman kendilerini çıkarabilecekler. Öte yandan Instagram artık yakın arkadaşlar için gönderi paylaşımına izin veriyor.

INSTAGRAM YAKIN ARKADAŞLAR LİSTESİ NASIL OLUŞTURULUR?

Yakın arkadaşlar listesini oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın.

  • Profilinize gidin.
  • Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun.
  • "Ayarlar"a dokunun.
  • "Gizlilik"e dokunun.
  • "Hikayeler"e dokunun.
  • "Yakın Arkadaşlar"a dokunun.
  • "Başla"ya dokunun.

Ardından, yakın arkadaş listenize eklemek istediğiniz takipçileri seçebilirsiniz. Seçtiğiniz kişiler, yeşil bir yıldız simgesi ile işaretlenecektir.

Yakın arkadaşlar listesine eklediğiniz kişiler, hikayelerinizin yeşil bir yıldız simgesi ile işaretlendiğini göreceklerdir. Bu, hikayenin sadece yakın arkadaşları için özel olduğunu gösterir.

INSTAGRAM YAKIN ARKADAŞLAR LİSTESİNDEN NASIL ÇIKILIR?

Yakın arkadaşlar listesini istediğiniz zaman düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Instagram yakın arkadaşlar listesinden çıkmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • Instagram uygulamasını açın.
  • Profilinize gidin.
  • Sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun.
  • "Ayarlar"a dokunun.
  • "Gizlilik"e dokunun.
  • "Hikayeler"e dokunun.
  • "Yakın Arkadaşlar"a dokunun.

Çıkarmak istediğiniz kişinin adının yanındaki "Kaldır"a dokunun.

Bu işlemi yaptıktan sonra, o kişi artık sizin yakın arkadaşlarınızdan olmayacaktır.

Ayrıca, yakın arkadaşlar listesinden çıkmak için profilinizin profil resmine dokunun ve açılan menüden "Yakın Arkadaşlar"a dokunabilirsiniz. Ardından, çıkarmak istediğiniz kişinin adının yanındaki "Kaldır"a dokunun.

Yakın arkadaşlar listesinden çıkan kişilerin bunu bilmeyeceği unutulmamalıdır. Bu kişiler, hikayelerinizi artık göremezler.


Instagram hesabını geri alma ve kurtarma işlemi nasıl yapılır?
Instagram hesabını geri alma ve kurtarma işlemi nasıl yapılır?

Instagram hesap geri alma ve kurtarma işlemleri şifresini unutan birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. En popüler sosyal medya platformu Instagram’da kullanıcılar çoğu zaman talihsiz olaylar yaşayabiliyor. Şifre unutma, bunların arasında en sık yaşananlar arasında geliyor. Genellikle telefon değişikliğinde, Instagram'ı bilgisayardan açma veya başka telefondan açmada yaşanan bu sıkıntıyı kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Sizlere vereceğimiz adımlarla silinmiş, şifresi unutulmuş, çalınmış hesaplarınızı çok kolay bir şekilde kurtarabileceksiniz. Peki Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır? Şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl kurtarılır? İşte soruların cevapları.


#instagram
#ınstagram
#instagram yakın arkadaşlar
#ınstagram yakın arkadaşlar
#instagram yakın arkadaşlardan çıkma
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
17 Ağustos 1999 depremi kaç büyüklüğünde oldu, kaç kişi öldü ve yaralandı?