Instagram hesap geri alma ve kurtarma işlemleri şifresini unutan birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. En popüler sosyal medya platformu Instagram’da kullanıcılar çoğu zaman talihsiz olaylar yaşayabiliyor. Şifre unutma, bunların arasında en sık yaşananlar arasında geliyor. Genellikle telefon değişikliğinde, Instagram'ı bilgisayardan açma veya başka telefondan açmada yaşanan bu sıkıntıyı kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Sizlere vereceğimiz adımlarla silinmiş, şifresi unutulmuş, çalınmış hesaplarınızı çok kolay bir şekilde kurtarabileceksiniz. Peki Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır? Şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl kurtarılır? İşte soruların cevapları.