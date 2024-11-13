ABD merkezli Fortune dergisi "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini yayımladı. 100 kişilik listede Türk iş insanı Hamdi Ulukaya da yer aldı. Peki İş dünyasının en güçlü 100 ismi kim oldu?

Fortune dergisi, "İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı" listesini yayımladı. Listede 40 sektörden, yaşları 30'lardan 90'lara kadar değişen liderler bulunuyor. Listenin ilk sırasına, Tesla'nın CEO'su Elon Musk yerleşti. Musk'ın "geniş vizyonu ve mühendislik sezgisi"nin onu birçok sektörde tanınan bir lider haline getirdiği bildirildi. Musk'ın şirketleri SpaceX ve Neuralink'in başarılarına işaret edilen listede, Musk'ın siyasete de giderek daha fazla zaman ayırdığına ve Donald Trump'ın en görünür destekçilerinden biri haline geldiğine dikkat çekildi.

Listenin ikinci sırasında yer alan Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın, şirketini, yapay zeka patlamasındaki en önemli oyunculardan biri haline getirdiği vurgulandı.

Nvidia'nın pazar hakimiyetinin, hisselerini rekor seviyelere taşıyarak şirketi 3 trilyon doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdiğine değinilen listede, bu değerlemede Huang'ın etkisine işaret edildi.

Listenin üçüncü sırasında da Microsoft Üst yöneticisi Satya Nadella yer aldı.

Nadella'nın 10 yılda Microsoft'u bulut ve yapay zeka olmak üzere iki büyük dönüşümden başarıyla geçirdiği kaydedilen listede, OpenAI'ya yapılan öngörülü erken yatırımın, Microsoft'un piyasa değeriyle teknoloji sektörünün en üst kademelerine yerleşmesine yardımcı olduğu aktarıldı

Listenin dördüncü sırasında Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffet, beşinci sırasında da ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon yer aldı.

Apple CEO'su Tim Cook altıncı, Meta CEO'su Mark Zuckerberg yedinci, OpenAI CEO'su Sam Altman sekizinci, General Motors CEO'su Mary Barra dokuzuncu ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai onuncu oldu.

İş dünyasının en güçlü 100 ismi arasında Hamdi Ulukaya da yer aldı