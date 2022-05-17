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İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 15 Mayıs tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG 2022 sınav sonuçları ÖSYM açıklaması
​İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 Mayıs tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde İSG sonuçlarının haziran ayında açıklanacağı belirtildi. İşte detaylar...

İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • İSG sınav sonuçları 7 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
  • Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanabilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
  • Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır.

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