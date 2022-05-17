İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 15 Mayıs tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Peki, İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM açıklaması...

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