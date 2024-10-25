"İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 İUP maaş ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 İUP maaşı ödeme tarihleri, engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İUP ile birlikte, uzun süredir çalışmamış olan vatandaşlar işgücü istihdamına katkı ve uyum sağlayacak. Peki, 2024 İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı.





İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.





Bu kapsamda resmi bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.





İUP HAKKINDA

18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.





Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı.





Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.



