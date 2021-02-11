İstanbul İSKİ planlı su kesintisi 11 Şubat 2021 Perşembe

İstanbul'da bugün için İSKİ'den yapılan planlı su kesintisi yer almamaktadır. 11 şubat 2021 Perşembe günü İstanbul'da planlı olarak su kesintisi yaşanmayacak olsa da arıza nedeniyle su kesintisi yaşanan bölgelerdeki vatandaşların, https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kayit sayfasından arıza kaydı oluşturmaları gerekmektedir. Gelişmeler takip edilmekte olup, İSKİ planlı su kesintisi için yapılacak duyuruyu anlık olarak haberimizde güncelleyeceğiz.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ tarafından 9 şubat 2021 tarihinde yapılan açıklamada, “9 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 718 bin metreküp, 10 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,99” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise barajlardaki su miktarında son gelen yağışlar sonrası bir artış yaşandığını belirtti. Toros açıklamasında, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.” ifadelerini kullandı.