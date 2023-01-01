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İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Ocak İstanbul su kesintisi listesi!
İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 16 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyuruluyor. 16 Ocak Pazartesi 2023 Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler...
11:58 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
iski

iski

İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? konuları sıklıkla araştırılıyor. İşte 16 Ocak Pazartesi 2023 İstanbul planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ocak Pazartesi 2023 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir. İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

#iski
#su kesinitsi
#istanbul
3 gün önce
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İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Ocak İstanbul su kesintisi listesi!
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